El derbi de Mánchester llega a Old Trafford este domingo con el Manchester United recibiendo a un Manchester City que lidera la Premier League con paso perfecto. Michael Carrick busca demostrar que su equipo puede competir con los mejores del país, mientras que Enzo Maresca quiere consolidar el liderato a costa de su rival de ciudad. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 13 sept 2026 - 11:30 Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Manchester City

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Acerca del encuentro

El United llega al partido con una dosis de confianza tras su victoria en la Champions League, aunque el rendimiento en la liga ha sido irregular. Un empate ante el Everton y una derrota frente al Hull City en las últimas semanas revelan que Carrick aún tiene trabajo por hacer para estabilizar al equipo en el campeonato doméstico.

El City, por su parte, aterrizó en Old Trafford con cuatro victorias consecutivas en la Premier League antes de esta jornada, sumando triunfos ante Coventry, Crystal Palace y Bournemouth. Su arranque en Europa también ha sido convincente, con una victoria a domicilio ante el FC Oporto en la Champions League.

La figura de Luke Shaw genera incertidumbre en el bando local. El lateral izquierdo no participó en el compromiso europeo de mitad de semana y tendrá que superar una prueba de aptitud física antes del pitido inicial. Su ausencia potencial complica aún más las opciones defensivas de Carrick, que ya afronta varias bajas importantes.

Jamie Carragher ha cuestionado públicamente la capacidad de Michael Carrick para liderar al United a largo plazo, calificándolo de solución transitoria. Esas palabras añaden presión extra a un técnico que necesita un resultado positivo en el derbi para reforzar su posición en el banquillo de Old Trafford.

Con el City en lo más alto de la tabla y el United en el puesto once, el contraste de situaciones es evidente.

Noticias de los equipos y escuadras

Michael Carrick no podrá contar con Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton ni Manuel Ugarte por lesión. Luke Shaw también es duda y deberá superar una prueba física antes del partido; si pasa el test, entraría en el once probable junto a Senne Lammens, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Harry Maguire, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha.

En el bando visitante, Enzo Maresca tiene las bajas de Jeremy Doku y Nico O'Reilly. El once proyectado del City incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Ruben Dias en defensa, y Rayan Cherki, Enzo Fernández, Elliot Anderson, Antoine Semenyo e Iliman Ndiaye apoyando a Erling Haaland en ataque.

Forma

El Manchester United presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Carrick goleó al Sabah FK por 4-0 en la Champions League y al Ipswich por 5-2 en la Premier League, aunque también cedió ante el Hull City por 0-2 y perdió un amistoso ante el AC Milán por 2-4. En total, el United ha marcado 13 goles y encajado 10 en ese tramo.

El Manchester City llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los de Maresca vencieron al FC Oporto por 0-2 en Europa y al Crystal Palace por 1-4 en la liga, aunque su única derrota llegó ante el Arsenal por 3-0 en la Community Shield. El City ha anotado ocho goles y recibido cuatro en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 17 de enero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 2-0 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el United acumula dos victorias, una derrota y dos empates frente al City, con un resultado de 3-0 a favor del City en el partido de septiembre de 2025 como el más abultado del período.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester City ocupa la primera posición, mientras que el Manchester United se encuentra en el undécimo puesto.