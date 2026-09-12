¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoManchester City
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e

Con la colaboración de

Manchester United vs Manchester City: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El derbi de Mánchester llega a Old Trafford este domingo con el Manchester United recibiendo a un Manchester City que lidera la Premier League con paso perfecto. Michael Carrick busca demostrar que su equipo puede competir con los mejores del país, mientras que Enzo Maresca quiere consolidar el liderato a costa de su rival de ciudad. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 4
Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Manchester City

El Manchester United vs Manchester City se puede ver en directo a través de Disney+.

Disney+

Disney+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Acerca del encuentro

El United llega al partido con una dosis de confianza tras su victoria en la Champions League, aunque el rendimiento en la liga ha sido irregular. Un empate ante el Everton y una derrota frente al Hull City en las últimas semanas revelan que Carrick aún tiene trabajo por hacer para estabilizar al equipo en el campeonato doméstico.

El City, por su parte, aterrizó en Old Trafford con cuatro victorias consecutivas en la Premier League antes de esta jornada, sumando triunfos ante Coventry, Crystal Palace y Bournemouth. Su arranque en Europa también ha sido convincente, con una victoria a domicilio ante el FC Oporto en la Champions League.

La figura de Luke Shaw genera incertidumbre en el bando local. El lateral izquierdo no participó en el compromiso europeo de mitad de semana y tendrá que superar una prueba de aptitud física antes del pitido inicial. Su ausencia potencial complica aún más las opciones defensivas de Carrick, que ya afronta varias bajas importantes.

Jamie Carragher ha cuestionado públicamente la capacidad de Michael Carrick para liderar al United a largo plazo, calificándolo de solución transitoria. Esas palabras añaden presión extra a un técnico que necesita un resultado positivo en el derbi para reforzar su posición en el banquillo de Old Trafford.

Con el City en lo más alto de la tabla y el United en el puesto once, el contraste de situaciones es evidente.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester United contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
S. LammensS. LammensLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesK. MainooK. MainooB. MbeumoB. MbeumoM. RashfordM. RashfordM. CunhaM. CunhaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasN. O'ReillyN. O'ReillyEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. AndersonP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Manchester City

Manager

  • M. Carrick
  • E. Maresca

Michael Carrick no podrá contar con Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton ni Manuel Ugarte por lesión. Luke Shaw también es duda y deberá superar una prueba física antes del partido; si pasa el test, entraría en el once probable junto a Senne Lammens, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Harry Maguire, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha.

En el bando visitante, Enzo Maresca tiene las bajas de Jeremy Doku y Nico O'Reilly. El once proyectado del City incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Ruben Dias en defensa, y Rayan Cherki, Enzo Fernández, Elliot Anderson, Antoine Semenyo e Iliman Ndiaye apoyando a Erling Haaland en ataque.

Forma

MUN

MUN - Formulario

MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
SAB
W4-0
Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
POR
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Carrick goleó al Sabah FK por 4-0 en la Champions League y al Ipswich por 5-2 en la Premier League, aunque también cedió ante el Hull City por 0-2 y perdió un amistoso ante el AC Milán por 2-4. En total, el United ha marcado 13 goles y encajado 10 en ese tramo.

El Manchester City llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los de Maresca vencieron al FC Oporto por 0-2 en Europa y al Crystal Palace por 1-4 en la liga, aunque su única derrota llegó ante el Arsenal por 3-0 en la Community Shield. El City ha anotado ocho goles y recibido cuatro en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 17 de enero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 2-0 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el United acumula dos victorias, una derrota y dos empates frente al City, con un resultado de 3-0 a favor del City en el partido de septiembre de 2025 como el más abultado del período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
3
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
9
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester City ocupa la primera posición, mientras que el Manchester United se encuentra en el undécimo puesto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google