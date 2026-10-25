¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoBrighton
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e
Con la colaboración de

Liverpool vs Brighton: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool vs Brighton
Liverpool
Brighton
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Liverpool y Brighton, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Premier League - Jornada 8
Anfield

Cómo ver Liverpool vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Disney+. A continuación se detallan las opciones de emisión.

Disney+

Disney+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Liverpool recibe a Brighton en Anfield en la jornada ocho de la Premier League, con los Seagulls llegando como visitantes en mejor posición en la tabla que los locales.

Andoni Iraola sabe que su equipo necesita una victoria. El Liverpool marcha quinto, con una diferencia de nueve puntos respecto al líder Manchester City, y aunque su campaña europea ha sido convincente —tres victorias en tres partidos de Champions League, incluida una remontada épica ante el Villarreal— su rendimiento doméstico sigue siendo irregular.

Brighton llega a Merseyside en plena racha. Fabian Hürzeler ha construido un equipo que el fin de semana pasado destrozó al Crystal Palace por 5-0, resultado que los catapultó momentáneamente al segundo puesto. Ahora ocupan la tercera posición, por encima de su rival de este sábado.

La única sombra en el horizonte del Brighton es europea. El empate sin goles ante el Jablonec en la Conference League el jueves dejó a Hürzeler visiblemente frustrado, reconociendo que su equipo rotado no ejecutó los fundamentos básicos. Con sus titulares de regreso, la imagen debería ser muy diferente en Anfield.

Uno de los nombres propios del Brighton en las últimas semanas es Diego Gómez, cuyo lanzamiento de 51 metros ante el Palace generó atención a nivel internacional. El mediocampista paraguayo podría ser una de las claves si Hürzeler le da la titularidad desde el inicio.

Del lado local, Ronald Araujo —cedido por el Barcelona— atraviesa un momento personal y deportivo renovado tras haber superado un difícil período que lo llevó a alejarse temporalmente del fútbol. Su recuperación se nota sobre el campo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Liverpool vs Brighton en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Brighton alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkRonald AraújoRonald AraújoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariDiego GómezDiego GómezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Brighton

Manager

  • A. Iraola
  • Fabian Hürzeler

Andoni Iraola afronta este partido con varias bajas. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai son bajas por lesión, aunque no hay ningún jugador sancionado. El once probable de Liverpool incluye a Alisson Becker bajo palos, una defensa formada por Virgil van Dijk, Ronald Araujo y Milos Kerkez, con Jeremy Jacquet también en el bloque defensivo, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha y Ryan Gravenberch en el centro del campo, y Bradley Barcola, Florian Wirtz y Alexander Isak en las posiciones más avanzadas.

Fabian Hürzeler también gestiona una plantilla mermada para el desplazamiento a Anfield. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh y Zadok Yohanna no están disponibles por lesión, sin ningún sancionado. El once probable del Brighton presenta a Bart Verbruggen en portería, con Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk y Maxim De Cuyper en defensa, Pascal Gross, Chema Andres y Yasin Ayari en el mediocampo, y Diego Gómez y Charalampos Kostoulas como referentes ofensivos.

Forma

LIV

LIV - Formulario

BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
VIL
W4-3
Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BHA

BHA - Formulario

ARS
W3-0
SUN
W0-2
KZA
W4-0
CRY
W5-0
JAB
D0-0
Gol marcado (encajado)
14/0
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Liverpool llega con un registro de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 ante el Villarreal en la Champions League, remontando un marcador adverso de dos goles. Entre sus otros resultados destacan una victoria por 6-3 ante el LASK en Europa y un triunfo por 2-1 ante el Brentford en la Premier League, aunque la derrota por 3-0 ante el Manchester City representa el punto más bajo de esa racha.

Brighton presenta un registro de 3 victorias, 1 empate y 0 derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Jablonec en la Conference League, que llegó tras la goleada por 5-0 al Crystal Palace en la Premier League. Los Seagulls también vencieron 4-0 al FK Kauno Zalgiris en Europa y ganaron 2-0 al Sunderland en la liga. El equipo de Hürzeler ha mantenido la portería a cero en cuatro de esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Copa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026, cuando Brighton se impuso a Liverpool por 2-1 en un partido de Premier League disputado en el American Express Community Stadium. En los cinco últimos enfrentamientos, Liverpool ha ganado tres veces frente a las dos victorias del Brighton, aunque los Seagulls han demostrado ser capaces de ganar en cualquier escenario. Liverpool venció 3-0 en Copa en febrero de 2026 y ganó 2-0 en Anfield en diciembre de 2025, mientras que Brighton sumó una victoria por 3-2 en mayo de 2025 además del triunfo más reciente.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
11
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
14
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Liverpool ocupa la quinta posición, mientras que Brighton llega a Anfield como tercer clasificado, por encima de su rival de este sábado.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google