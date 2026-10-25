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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Disney+. A continuación se detallan las opciones de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool recibe a Brighton en Anfield en la jornada ocho de la Premier League, con los Seagulls llegando como visitantes en mejor posición en la tabla que los locales.

Andoni Iraola sabe que su equipo necesita una victoria. El Liverpool marcha quinto, con una diferencia de nueve puntos respecto al líder Manchester City, y aunque su campaña europea ha sido convincente —tres victorias en tres partidos de Champions League, incluida una remontada épica ante el Villarreal— su rendimiento doméstico sigue siendo irregular.

Brighton llega a Merseyside en plena racha. Fabian Hürzeler ha construido un equipo que el fin de semana pasado destrozó al Crystal Palace por 5-0, resultado que los catapultó momentáneamente al segundo puesto. Ahora ocupan la tercera posición, por encima de su rival de este sábado.

La única sombra en el horizonte del Brighton es europea. El empate sin goles ante el Jablonec en la Conference League el jueves dejó a Hürzeler visiblemente frustrado, reconociendo que su equipo rotado no ejecutó los fundamentos básicos. Con sus titulares de regreso, la imagen debería ser muy diferente en Anfield.

Uno de los nombres propios del Brighton en las últimas semanas es Diego Gómez, cuyo lanzamiento de 51 metros ante el Palace generó atención a nivel internacional. El mediocampista paraguayo podría ser una de las claves si Hürzeler le da la titularidad desde el inicio.

Del lado local, Ronald Araujo —cedido por el Barcelona— atraviesa un momento personal y deportivo renovado tras haber superado un difícil período que lo llevó a alejarse temporalmente del fútbol. Su recuperación se nota sobre el campo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Liverpool vs Brighton en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola afronta este partido con varias bajas. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai son bajas por lesión, aunque no hay ningún jugador sancionado. El once probable de Liverpool incluye a Alisson Becker bajo palos, una defensa formada por Virgil van Dijk, Ronald Araujo y Milos Kerkez, con Jeremy Jacquet también en el bloque defensivo, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha y Ryan Gravenberch en el centro del campo, y Bradley Barcola, Florian Wirtz y Alexander Isak en las posiciones más avanzadas.

Fabian Hürzeler también gestiona una plantilla mermada para el desplazamiento a Anfield. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh y Zadok Yohanna no están disponibles por lesión, sin ningún sancionado. El once probable del Brighton presenta a Bart Verbruggen en portería, con Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk y Maxim De Cuyper en defensa, Pascal Gross, Chema Andres y Yasin Ayari en el mediocampo, y Diego Gómez y Charalampos Kostoulas como referentes ofensivos.

Forma

Liverpool llega con un registro de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 ante el Villarreal en la Champions League, remontando un marcador adverso de dos goles. Entre sus otros resultados destacan una victoria por 6-3 ante el LASK en Europa y un triunfo por 2-1 ante el Brentford en la Premier League, aunque la derrota por 3-0 ante el Manchester City representa el punto más bajo de esa racha.

Brighton presenta un registro de 3 victorias, 1 empate y 0 derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Jablonec en la Conference League, que llegó tras la goleada por 5-0 al Crystal Palace en la Premier League. Los Seagulls también vencieron 4-0 al FK Kauno Zalgiris en Europa y ganaron 2-0 al Sunderland en la liga. El equipo de Hürzeler ha mantenido la portería a cero en cuatro de esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026, cuando Brighton se impuso a Liverpool por 2-1 en un partido de Premier League disputado en el American Express Community Stadium. En los cinco últimos enfrentamientos, Liverpool ha ganado tres veces frente a las dos victorias del Brighton, aunque los Seagulls han demostrado ser capaces de ganar en cualquier escenario. Liverpool venció 3-0 en Copa en febrero de 2026 y ganó 2-0 en Anfield en diciembre de 2025, mientras que Brighton sumó una victoria por 3-2 en mayo de 2025 además del triunfo más reciente.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Liverpool ocupa la quinta posición, mientras que Brighton llega a Anfield como tercer clasificado, por encima de su rival de este sábado.