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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Aaraasen Stadion

Cómo ver Lillestroem vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lillestroem y Real Sociedad se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación tienes el enlace para acceder al live stream del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lillestroem recibe a Real Sociedad en el Aaraasen Stadion de Skedsmo en un partido de la Europa League que llega en un momento crítico para ambos equipos en la competición continental.

Los noruegos, dirigidos por Hans Erik Oedegaard, necesitan sumar tras un arranque europeo irregular. Su posición en la tabla exige una respuesta contundente ante su afición si quieren mantener vivas sus opciones en el torneo.

Real Sociedad viaja a Noruega con Pellegrino Matarazzo al frente de un equipo que tampoco atraviesa su mejor momento en Europa. Los txuri-urdin comparten la 22ª posición en la clasificación de la Europa League con el propio Lillestroem, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos conjuntos que buscan alejarse de los puestos de peligro.

El cuadro donostiarra llega con cierta confianza tras sus resultados recientes en LaLiga, donde ha encadenado victorias ante rivales de entidad. Sin embargo, su rendimiento europeo no ha acompañado esa dinámica positiva en el campeonato doméstico.

Lillestroem, por su parte, ha mostrado mayor solidez en las últimas semanas. El empate ante Sparta Praga en la jornada anterior y la victoria en liga frente a Sandefjord apuntan a un equipo que ha encontrado algo de estabilidad antes de este duelo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido de la Europa League en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lillestroem cuenta con Hans Erik Oedegaard en el banquillo para este partido europeo. El club noruego no ha confirmado su alineación probable de cara al encuentro, y tampoco se han reportado bajas por lesión o sanción. La información se actualizará cuando esté disponible antes del pitido inicial.

Real Sociedad llega a Noruega con Pellegrino Matarazzo como entrenador. Al igual que el equipo local, los txuri-urdin no han facilitado su once probable ni han comunicado ausencias por lesión o suspensión. Se esperan novedades más próximas al inicio del partido.

Forma

Lillestroem llega a este partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Sandefjord en la Eliteserien, mientras que el empate 1-1 ante Sparta Praga en la Europa League refleja que el equipo puede competir en el plano continental. La derrota por 3-0 ante Viking sigue siendo la mancha en ese tramo de temporada.

Real Sociedad presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. El conjunto de Matarazzo goleó 5-2 al Málaga en su partido más reciente en la Primera División y también venció 3-2 al Deportivo de A Coruña. El empate 1-1 ante Union St. Gilloise en la Europa League es su último antecedente europeo antes de este desplazamiento a Skedsmo. En esos cinco partidos, los donostiarras han marcado once goles y encajado ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Lillestroem y Real Sociedad en los datos disponibles. Este partido representa el primer cruce documentado entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, tanto Lillestroem como Real Sociedad ocupan la 22ª posición, lo que convierte este duelo en un choque directo entre dos equipos que necesitan puntos con urgencia.