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Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo ver Levante vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Levante vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Chile. Las opciones de TV y live stream están disponibles a continuación.

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El Atlético de Madrid visita el Estadio Ciudad de Valencia para medirse a Levante en un partido de la Primera División española. Diego Simeone busca consolidar la segunda plaza con un triunfo ante un rival que lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Los colchoneros llegan a Valencia en un momento de notable solidez. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo triunfos ante Manchester United en la Champions League y Deportivo de A Coruña en LaLiga, sitúan al equipo madrileño como serio aspirante al título.

Julián Álvarez atraviesa un tramo de forma excepcional. El delantero argentino ha anotado en sus dos últimos encuentros y ha pedido disculpas públicamente a la afición del Metropolitano por sus comentarios durante el Mundial de 2026, un gesto que ha sido elogiado por Simeone.

Levante, por su parte, llega en una situación más comprometida. Luis Castro dirige a un conjunto que ha sumado solo una victoria en sus últimos cinco partidos, con dos derrotas incluidas, y que necesita puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

El Estadio Ciudad de Valencia acogerá un duelo con lecturas muy distintas para cada equipo. El Atlético querrá mantener la presión sobre el líder Barcelona, mientras que los granotas buscarán dar una sorpresa en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Castro no podrá contar con Enzo Bardeli, Adrián de la Fuente ni Roger Brugué por lesión. El once probable de Levante contará con Mathew Ryan bajo palos, una defensa formada por Ifeanyi Ndukwe, Nacho Pérez, Aissa Mandi y Manuel Sánchez, y una línea de mediocampo con Paco Cortés, Thiago Fernández y Jon Olasagasti, con Dani Requena, Petar Ratkov e Iván Romero como referentes ofensivos.

Diego Simeone viaja a Valencia sin Koke, Cristian Romero ni Johnny Cardoso, todos ellos en la enfermería. El once proyectado del Atlético sitúa a Jan Oblak en portería, con Álex Grimaldo, David Hancko, Marcos Llorente y Marc Pubill en defensa, Morten Hjulmand y Pablo Barrios en el centro del campo, y Alejandro Baena, Ademola Lookman y Kang-In Lee apoyando a Julián Álvarez en ataque.

Forma

Levante llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante la Real Sociedad en LaLiga, mientras que en ese tramo también perdió 3-1 contra el Villarreal. Los granotas han marcado nueve goles y encajado once en esos cinco partidos, una diferencia negativa que refleja sus dificultades defensivas.

El Atlético de Madrid presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. La última salida del equipo fue el empate 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Champions League, precedido por una victoria 1-0 sobre el Deportivo de A Coruña en LaLiga. Los de Simeone han anotado seis goles y solo han encajado dos en ese período, lo que evidencia la solidez defensiva que caracteriza al conjunto rojiblanco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en LaLiga, con un empate 0-0 en el Estadio Ciudad de Valencia. En los últimos cinco duelos disputados, el Atlético de Madrid acumula tres victorias, un empate y una derrota, con la única victoria de Levante registrada en la Primera División de febrero de 2022 cuando ganó 1-0 en el Metropolitano.

Clasificación

En la clasificación de la Primera División, el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición, lo que le convierte en uno de los principales candidatos al título y añade presión para no ceder puntos. Levante se encuentra en el decimocuarto puesto, una situación que exige sumar para no verse arrastrado hacia la zona de descenso.