Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lech Poznan recibe a Sunderland en el Stadion Poznan de Poznan en un duelo de Europa League que pone a prueba a dos equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla continental.

Los polacos atraviesan un momento irregular en Europa. Su derrota más reciente en la competición fue un contundente 4-0 ante Bayer Leverkusen, resultado que contrasta con la solidez que han mostrado en su liga doméstica, donde llegan a este partido con una victoria por 6-1 ante Korona Kielce.

Sunderland, por su parte, llega a Poznan después de una semana exigente. El conjunto de Regis Le Bris cayó 2-0 ante Bournemouth en la Premier League el pasado fin de semana, aunque antes de eso consiguió una victoria importante fuera de casa en Europa, ganando 1-2 en el campo del Torreense.

La situación en la tabla europea añade urgencia al encuentro. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación de Europa League y no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir siendo relevantes en el torneo.

El conjunto inglés acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles encajados en ese tramo. Le Bris necesita una respuesta de sus jugadores en el continente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Lech Poznan está dirigido por Niels Frederiksen. No hay información disponible sobre la alineación probable ni sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local; se publicarán las novedades más cercanas al inicio del partido.

En el bando visitante, Regis Le Bris conduce a Sunderland. Tampoco se dispone de datos sobre posibles ausencias o el once inicial previsto para los Black Cats; cualquier actualización se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

Lech Poznan registra tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una goleada por 6-1 ante Korona Kielce en la Ekstraklasa, y también sumaron una victoria por 5-1 frente a Radomiak Radom en ese período. Sus dos derrotas llegaron en Europa: 4-0 ante Crystal Palace y 0-4 ante Bayer Leverkusen. En total, el equipo marcó dieciséis goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Sunderland llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Bournemouth en la Premier League, que siguió a una victoria por 1-2 en casa del Torreense en Europa. Los Black Cats también perdieron 0-2 ante Brighton y 3-5 ante Manchester City en ese tramo, aunque sumaron una victoria por 1-0 ante AZ Alkmaar en Europa League. En total, Sunderland anotó cinco goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Lech Poznan y Sunderland.

Clasificación

En la tabla de Europa League, Lech Poznan ocupa la posición 36 y Sunderland la novena, lo que sitúa a los polacos en una situación comprometida y necesitados de puntos para mantenerse con opciones en el torneo, mientras que los ingleses buscan consolidar su posición en la zona media-alta de la clasificación.