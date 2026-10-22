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Lech Poznan vs Sunderland: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lech Poznan vs Sunderland
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Cómo ver el partido de Europa League entre Lech Poznan y Sunderland, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en línea.

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Lech Poznan recibe a Sunderland en el Stadion Poznan de Poznan en un duelo de Europa League que pone a prueba a dos equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla continental.

Los polacos atraviesan un momento irregular en Europa. Su derrota más reciente en la competición fue un contundente 4-0 ante Bayer Leverkusen, resultado que contrasta con la solidez que han mostrado en su liga doméstica, donde llegan a este partido con una victoria por 6-1 ante Korona Kielce.

Sunderland, por su parte, llega a Poznan después de una semana exigente. El conjunto de Regis Le Bris cayó 2-0 ante Bournemouth en la Premier League el pasado fin de semana, aunque antes de eso consiguió una victoria importante fuera de casa en Europa, ganando 1-2 en el campo del Torreense.

La situación en la tabla europea añade urgencia al encuentro. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación de Europa League y no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir siendo relevantes en el torneo.

El conjunto inglés acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles encajados en ese tramo. Le Bris necesita una respuesta de sus jugadores en el continente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Lech Poznan contra Sunderland alineaciones probables

Manager

  • N. Frederiksen

Lech Poznan está dirigido por Niels Frederiksen. No hay información disponible sobre la alineación probable ni sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local; se publicarán las novedades más cercanas al inicio del partido.

En el bando visitante, Regis Le Bris conduce a Sunderland. Tampoco se dispone de datos sobre posibles ausencias o el once inicial previsto para los Black Cats; cualquier actualización se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

LCH

LCH - Formulario

CRY
L4-0
RAR
W5-1
SLA
W1-4
B04
L0-4
KKI
W6-1
Gol marcado (encajado)
15/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUN

SUN - Formulario

AZ
W1-0
MCI
L5-3
BHA
L0-2
TOR
W1-2
BOU
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Lech Poznan registra tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una goleada por 6-1 ante Korona Kielce en la Ekstraklasa, y también sumaron una victoria por 5-1 frente a Radomiak Radom en ese período. Sus dos derrotas llegaron en Europa: 4-0 ante Crystal Palace y 0-4 ante Bayer Leverkusen. En total, el equipo marcó dieciséis goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Sunderland llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Bournemouth en la Premier League, que siguió a una victoria por 1-2 en casa del Torreense en Europa. Los Black Cats también perdieron 0-2 ante Brighton y 3-5 ante Manchester City en ese tramo, aunque sumaron una victoria por 1-0 ante AZ Alkmaar en Europa League. En total, Sunderland anotó cinco goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Lech Poznan y Sunderland.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Lech Poznan ocupa la posición 36 y Sunderland la novena, lo que sitúa a los polacos en una situación comprometida y necesitados de puntos para mantenerse con opciones en el torneo, mientras que los ingleses buscan consolidar su posición en la zona media-alta de la clasificación.

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