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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Cómo ver Juventus vs Rennes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Juventus y Rennes se puede ver en directo a través de Disney+. También está disponible para los seguidores en Chile a través de ESPN Chile.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Juventus recibe a Rennes en el Allianz Stadium de Turín en un partido de Europa League que llega en un momento delicado para los bianconeri. El conjunto italiano busca recuperar sensaciones en la competición continental después de una semana complicada en el plano doméstico.

La derrota por 3-0 ante la Lazio en Serie A dejó al equipo de Luciano Spalletti en una posición incómoda en la clasificación italiana. Fue una noche en la que la Juventus tuvo el balón pero no generó peligro real, con solo dos disparos entre los tres palos en todo el encuentro.

El portero Guglielmo Vicario fue uno de los más críticos en el vestuario tras esa caída, exigiendo más a sus compañeros y dejando claro que el nivel mostrado no se corresponde con las exigencias del club. El defensa Gleison Bremer también asumió responsabilidades colectivas, pidiendo que las instrucciones del cuerpo técnico se traduzcan en rendimiento sobre el campo.

Rennes llega a Turín con sus propias contradicciones. El equipo de Franck Haise cayó 4-3 ante el Paris FC en Ligue 1 en un encuentro caótico que incluyó cuatro penaltis, aunque en Europa ha mostrado una cara diferente. El defensa Charlie Cresswell, uno de los referentes del bloque defensivo galo, ha manifestado públicamente que el equipo no tiene techo en esta Europa League.

En la clasificación europea, la Juventus ocupa el primer puesto del grupo mientras que Rennes se sitúa en la decimotercera posición, lo que convierte este duelo en una oportunidad para que los franceses recortar distancias en la tabla continental.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luciano Spalletti dirige a la Juventus para este encuentro de Europa League, aunque no se han confirmado el once probable ni las bajas por lesión o sanción. Se actualizará la información sobre el estado del plantel conforme se acerque el momento del partido.

En el lado visitante, Franck Haise es el técnico del Rennes. Al igual que ocurre con el equipo local, no hay datos confirmados sobre alineaciones, lesionados o sancionados de cara a este partido. La información se completará cuando esté disponible.

Forma

La Juventus llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota por 3-0 ante la Lazio en Serie A, una actuación que generó mucha crítica interna. En positivo, el equipo venció al Celta Vigo por 1-2 en Europa League y al Atalanta por 2-0 en liga. En total, los bianconeri han marcado cuatro goles y encajado cinco en ese tramo de cinco encuentros.

Rennes presenta también dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 4-3 ante el Paris FC en Ligue 1, un resultado que rompió una racha de dos victorias consecutivas que incluía un 4-1 ante el Auxerre. En Europa League, los franceses ganaron 2-1 al OFI Crete. El equipo ha marcado diez goles pero ha encajado diez en ese mismo período, lo que refleja una notable falta de solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos anteriores entre Juventus y Rennes en el historial reciente proporcionado. La información sobre el historial entre ambos equipos se actualizará si está disponible antes del partido.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, la Juventus ocupa la primera posición, lo que la sitúa entre los equipos con mejor rendimiento en la fase de liga. Rennes, por su parte, se encuentra en el puesto decimotercero, una posición que hace de este partido una cita especialmente importante para los franceses si quieren mejorar su situación en la competición.