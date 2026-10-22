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Europa League
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Stadion Miejski, Bialystok
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Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht
Jagiellonia Bialystok
Anderlecht
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Stadion Miejski, Bialystok

Cómo ver Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht está disponible para ver en directo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en vivo para este partido de Europa League.

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Jagiellonia Bialystok recibe a Anderlecht en el Stadion Miejski de Bialystok en un partido de Europa League que llega en un momento delicado para ambos equipos en la competición.

El equipo de Adrian Siemieniec atraviesa un momento complicado. Los polacos han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con cuatro derrotas que incluyen caídas ante Legia Varsovia y Gornik Zabrze en la Ekstraklasa.

Sin embargo, la victoria 3-1 ante Ararat Armenia en la jornada anterior de Europa League ofrece un punto de apoyo real para Siemieniec antes de este duelo.

Anderlecht llega a Polonia con una dinámica más positiva, aunque su semana tampoco ha sido perfecta. El conjunto de Vitor Bruno cayó ante Beerschot en su última salida antes de este viaje, pero previamente había encadenado victorias ante Cercle Brujas y Zulte Waregem en la First Division A.

En Europa, los belgas perdieron ante Dinamo Zagreb en su último compromiso continental, lo que convierte este partido en una oportunidad de reacción para Bruno y los suyos.

En la clasificación de Europa League, Jagiellonia ocupa la 17ª posición mientras que Anderlecht se sitúa en el puesto 28, lo que da a este enfrentamiento una importancia real para las aspiraciones de ambos en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jagiellonia Bialystok contra Anderlecht alineaciones probables

Manager

  • A. Siemieniec

Jagiellonia Bialystok está dirigido por Adrian Siemieniec. En este momento no hay información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones del equipo local, y se añadirán novedades cuando estén disponibles antes del partido.

Anderlecht llega a Bialystok con Vitor Bruno al frente del banquillo. Al igual que en el caso del equipo local, no se dispone por el momento de datos sobre alineación prevista, lesionados o suspendidos del conjunto belga, y cualquier actualización se reflejará antes del inicio del encuentro.

Forma

JAG

JAG - Formulario

OLY
L2-1
LEG
L1-3
GOR
L1-3
AMY
W3-1
ZAG
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AND

AND - Formulario

ZUL
W3-0
SDR
W3-0
CER
W1-2
DZG
L1-0
BEE
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Jagiellonia Bialystok llega con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Zaglebie Lubin en la Ekstraklasa, aunque antes de eso se impusieron 3-1 a Ararat Armenia en Europa League. También cayeron 1-3 tanto ante Gornik Zabrze como ante Legia Varsovia en ese período.

Anderlecht suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-1 ante Beerschot, aunque previamente habían ganado 1-2 al Cercle Brujas y 3-0 al Zulte Waregem en la First Division A. Su única derrota en Europa en ese tramo llegó ante Dinamo Zagreb por 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht en los datos disponibles. Este partido representa el primer encuentro entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de Europa League, Jagiellonia Bialystok ocupa el puesto 17 y Anderlecht el 28, situando a ambos equipos en una posición que exige sumar puntos para mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.

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