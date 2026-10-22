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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Stadion Miejski, Bialystok

Cómo ver Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht está disponible para ver en directo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en vivo para este partido de Europa League.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Jagiellonia Bialystok recibe a Anderlecht en el Stadion Miejski de Bialystok en un partido de Europa League que llega en un momento delicado para ambos equipos en la competición.

El equipo de Adrian Siemieniec atraviesa un momento complicado. Los polacos han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con cuatro derrotas que incluyen caídas ante Legia Varsovia y Gornik Zabrze en la Ekstraklasa.

Sin embargo, la victoria 3-1 ante Ararat Armenia en la jornada anterior de Europa League ofrece un punto de apoyo real para Siemieniec antes de este duelo.

Anderlecht llega a Polonia con una dinámica más positiva, aunque su semana tampoco ha sido perfecta. El conjunto de Vitor Bruno cayó ante Beerschot en su última salida antes de este viaje, pero previamente había encadenado victorias ante Cercle Brujas y Zulte Waregem en la First Division A.

En Europa, los belgas perdieron ante Dinamo Zagreb en su último compromiso continental, lo que convierte este partido en una oportunidad de reacción para Bruno y los suyos.

En la clasificación de Europa League, Jagiellonia ocupa la 17ª posición mientras que Anderlecht se sitúa en el puesto 28, lo que da a este enfrentamiento una importancia real para las aspiraciones de ambos en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jagiellonia Bialystok está dirigido por Adrian Siemieniec. En este momento no hay información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones del equipo local, y se añadirán novedades cuando estén disponibles antes del partido.

Anderlecht llega a Bialystok con Vitor Bruno al frente del banquillo. Al igual que en el caso del equipo local, no se dispone por el momento de datos sobre alineación prevista, lesionados o suspendidos del conjunto belga, y cualquier actualización se reflejará antes del inicio del encuentro.

Forma

Jagiellonia Bialystok llega con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Zaglebie Lubin en la Ekstraklasa, aunque antes de eso se impusieron 3-1 a Ararat Armenia en Europa League. También cayeron 1-3 tanto ante Gornik Zabrze como ante Legia Varsovia en ese período.

Anderlecht suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-1 ante Beerschot, aunque previamente habían ganado 1-2 al Cercle Brujas y 3-0 al Zulte Waregem en la First Division A. Su única derrota en Europa en ese tramo llegó ante Dinamo Zagreb por 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht en los datos disponibles. Este partido representa el primer encuentro entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación de Europa League, Jagiellonia Bialystok ocupa el puesto 17 y Anderlecht el 28, situando a ambos equipos en una posición que exige sumar puntos para mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.