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Cómo ver Ivory Coast vs Ecuador en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador se puede ver en vivo a través de Disney+, Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de transmisión en línea disponibles para este partido del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Costa de Marfil y Ecuador abren su participación en el Grupo E del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Ambas selecciones llegan con argumentos para soñar con los octavos de final, y este partido podría marcar el tono de todo lo que viene.

Los Elefantes de Emerse Fae llegan en un momento de forma notable. Tres victorias consecutivas antes del torneo, incluyendo un triunfo ante Francia, reflejan a un equipo que ha encontrado ritmo y confianza en el tramo final de su preparación.

Amad Diallo y Yan Diomandé son dos de los nombres más atractivos del once marfileño, mientras que el veterano Franck Kessié sigue siendo el motor desde la medular. La solidez defensiva y la velocidad en banda son las principales armas de Costa de Marfil.

Ecuador, por su parte, llega con una identidad muy clara. Bajo las órdenes de Sebastián Beccacece, La Tri terminó segunda en la clasificación CONMEBOL con tan solo cinco goles encajados en 18 partidos, la mejor marca defensiva de toda la zona. Moises Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho son pilares de un equipo que sabe exactamente lo que quiere.

Enner Valencia, capitán y máximo referente histórico del fútbol ecuatoriano, encabeza el ataque con la experiencia de quien ya ha disputado varios mundiales. Su presencia en el área sigue siendo una amenaza constante para cualquier defensa.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico Emerse Fae tiene previsto alinear a Yahia Fofana bajo palos, con una defensa formada por Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan y Guela Doué. En el mediocampo aparecen Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Seko Fofana, mientras que Amad Diallo, Yan Diomandé y Evann Guessand completarían el once. Costa de Marfil no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este debut.

Por parte de Ecuador, Sebastián Beccacece apostará por Hernán Gálindez en portería, con Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Willian Pacho en la línea defensiva. El mediocampo lo conformarían Gonzalo Plata, Pedro Vite, Alan Minda y Moisés Caicedo, con John Yeboah y Enner Valencia en ataque. La Tri tampoco presenta lesionados ni sancionados reportados.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 21 E. N'Dicka Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Costa de Marfil llega al torneo con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, con un balance de 10 goles marcados y 5 encajados. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante Francia el 4 de junio, un resultado que habla bien de su nivel competitivo. Antes de eso, los Elefantes vencieron a Escocia por 1-0 y golearon a Corea del Sur por 0-4, aunque perdieron ante Egipto por 3-2 en la Copa Africana de Naciones en enero.

Ecuador acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. La Tri goleó a Guatemala 3-0 el 7 de junio y venció a Arabia Saudí 2-1 a finales de mayo. Los empates ante Países Bajos y Marruecos, ambos por 1-1, muestran la capacidad del equipo de Beccacece para competir ante rivales de nivel europeo y africano.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos históricos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Costa de Marfil y Ecuador no están disponibles en este momento. Este partido del Grupo E del Mundial 2026 podría representar uno de los primeros cruces relevantes entre ambas selecciones a nivel de competición oficial.

Clasificación

En la tabla del Grupo E del Mundial 2026, Ecuador ocupa la segunda posición antes del inicio del torneo, mientras que Costa de Marfil figura en cuarta plaza.