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Cómo ver Inglaterra vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Ghana se puede ver en directo a través de las plataformas y canales que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Ghana se miden en el Boston Stadium de Foxborough en la segunda jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Los Tres Leones llegan al partido con la oportunidad de asegurar su clasificación a la ronda de octavos de final con una victoria.

Thomas Tuchel comenzó el torneo con un triunfo dramático ante Croacia, remontando para ganar 4-2 en un partido que generó tanto elogios como debate sobre el estilo de gestión del técnico alemán. La intensidad en los entrenamientos no ha bajado: en los últimos días circuló un vídeo de Tuchel exigiendo mayor concentración a sus jugadores durante las sesiones de preparación.

En el centro del debate inglés está Bukayo Saka, quien ha regresado a los entrenamientos con normalidad tras los problemas en el tendón de Aquiles que le afectaron al cierre de la temporada con el Arsenal. Tuchel mantiene cautela sobre su carga de trabajo, aunque la presencia del extremo es un factor determinante en el potencial ofensivo de Inglaterra.

Jude Bellingham, con el dorsal 10 a la espalda, arrancó como titular ante Croacia y consolida su posición de liderazgo junto al capitán Harry Kane. Pese a los rumores sobre alguna fricción con el cuerpo técnico, el centrocampista del Real Madrid parece destinado a ser una de las figuras del torneo.

Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, arrancó con buen pie al vencer 1-0 a Panamá en su debut mundialista. Los Estrellas Negras llegan a Boston con la confianza de sumar y complicar los planes de una selección inglesa que todavía no ha mostrado su mejor versión defensiva.

El ganador de este partido se colocará en una posición muy favorable para liderar el grupo. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel dispone de una plantilla sin bajas confirmadas por lesión ni sanción para este partido. El once proyectado sitúa a Jordan Pickford bajo palos, con una línea defensiva formada por Reece James, Ezri Konsa, John Stones y Nico O'Reilly. Jude Bellingham, Declan Rice y Elliot Anderson conforman el centro del campo, mientras que Noni Madueke y Anthony Gordon acompañan a Harry Kane en ataque. Cabe señalar que Bukayo Saka no figura en el once proyectado, aunque el técnico gestiona su participación con cautela tras su vuelta a los entrenamientos.

Carlos Queiroz tampoco registra ausencias por lesión o suspensión en la lista disponible. El once previsto de Ghana parte de Benjamin Asare en portería, con Jonas Adjetey, Marvin Senaya, Jerome Opoku y Gideon Mensah en defensa. Thomas Partey y Caleb Yirenkyi forman el doble pivote, con Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Jordan Ayew y Antoine Semenyo completando el bloque ofensivo. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega al partido con tres victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros, sumando también una derrota y un empate. La selección inglesa arrancó el Mundial con un triunfo sobre Croacia por 4-2, y previamente había vencido a Costa Rica 3-0 y a Nueva Zelanda 1-0 en amistosos de preparación. En el lado negativo, cayó ante Japón 1-0 y empató 1-1 con Uruguay en los compromisos de marzo.

Ghana acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Estrellas Negras debutaron en el Mundial con un triunfo ajustado ante Panamá (1-0) y empataron 1-1 con Gales en junio. Sin embargo, antes del torneo sufrieron tres derrotas seguidas: 2-0 ante México, 2-1 ante Alemania y 5-1 ante Austria. En total, Ghana marcó cinco goles y encajó once en ese período de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

ING Último partidos GHA 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Inglaterra 1 - 1 Ghana 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones es un empate 1-1 en un amistoso disputado el 29 de marzo de 2011, con Inglaterra como local. Los datos disponibles no recogen más enfrentamientos directos entre estos dos combinados.

Clasificación

En la tabla del Grupo L de la Copa del Mundo, Inglaterra ocupa la primera posición, mientras que Ghana se sitúa segunda.