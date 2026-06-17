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Cómo ver Inglaterra vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Croacia se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming en vivo disponibles para este partido del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Croacia se reencontrarán en la fase de grupos del Mundial 2026, esta vez en el Dallas Stadium de Arlington. Dos selecciones con historia reciente entre sí abren su camino en el Grupo L con un partido que puede definir el tono de toda la fase inicial.

Bajo las órdenes de Thomas Tuchel, Inglaterra llega con ambiciones renovadas. El técnico alemán ha impuesto su sello desde que tomó las riendas de los Tres Leones, y el equipo mostró solidez en los amistosos previos al torneo, aunque también dejó ver que aún hay márgenes por ajustar.

Harry Kane encabeza el ataque inglés y ya genera respeto en el rival. El defensor croata Duje Caleta-Car lo describió como un maestro del juego, un delantero inteligente y difícil de neutralizar. No es un cumplido vacío: Kane lleva años siendo uno de los delanteros más completos del mundo.

Croacia, por su parte, llega con la bandera de Luka Modric como estandarte. El centrocampista del AC Milan, en su quinto torneo mundial, declaró que su selección no le teme a nadie. Con 40 años y preguntas sobre su retiro rondando, Modric sigue siendo el cerebro y el corazón del equipo de Zlatko Dalic.

Josko Gvardiol, que acaba de renovar su contrato con el Manchester City hasta 2031, estará en el lateral izquierdo con la misión de frenar las incursiones inglesas. Su continuidad en el City despejó semanas de especulaciones y llega al torneo con la cabeza despejada.

Jude Bellingham aporta el factor diferencial en el mediocampo inglés. El centrocampista del Real Madrid ha tenido una temporada de club irregular, pero dentro del esquema de Tuchel su rol está bien definido. Eberechi Eze también suma opciones en ataque tras una temporada notable con el Arsenal, aunque cargue con el peso de haber fallado un penalti en la final de la Champions League.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel dirige a Inglaterra sin que se hayan confirmado lesiones ni sanciones en el plantel de cara a este partido. El técnico no ha desvelado su once inicial previsto, por lo que la alineación titular se conocerá más cerca del pitido inicial.

En el lado croata, Zlatko Dalic tampoco ha reportado bajas por lesión o suspensión hasta el momento. Al igual que su rival, el once probable no ha sido confirmado y se actualizará con la información disponible antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Costa Rica el 10 de junio, y antes de eso superaron a Nueva Zelanda por 1-0. La única derrota en ese tramo llegó ante Japón por 1-0 en marzo. En total, los Tres Leones marcaron siete goles y encajaron tres en ese período.

Croacia suma dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante Eslovenia el 7 de junio. Antes de eso cayeron ante Bélgica por 2-0. El equipo de Dalic anotó nueve goles y recibió ocho en esa secuencia de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en la Eurocopa 2021, donde Inglaterra se impuso por 1-0. En los cinco últimos duelos, los Tres Leones acumulan tres victorias frente a una de Croacia, con un empate. El precedente más llamativo de la serie fue la victoria inglesa por 5-1 en la clasificación para el Mundial de 2010, aunque el encuentro que más pesa en la memoria colectiva croata es la semifinal del Mundial de 2018, cuando Croacia eliminó a Inglaterra por 2-1.

Clasificación

En el Grupo L del Mundial 2026, Croacia ocupa la primera posición mientras que Inglaterra se encuentra en el segundo puesto antes del inicio de los partidos.