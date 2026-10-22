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Europa League
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Hoffenheim vs Lyon: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Hoffenheim vs Lyon
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Lyon
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
SNP Arena

Cómo ver Hoffenheim vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Hoffenheim y Lyon se puede seguir en directo a través de las plataformas disponibles en tu región. A continuación se detallan las opciones de emisión para este encuentro de Europa League.

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El SNP Arena de Sinsheim acoge este encuentro de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, dos clubes que llegan al partido desde posiciones muy distintas en la tabla continental y con estados de forma que no podrían ser más opuestos.

Christian Ilzer necesita una respuesta urgente de su equipo. Hoffenheim ha ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos entre Bundesliga y Europa League, y su posición en el fondo de la clasificación europea hace de este partido algo más que un simple trámite.

Lyon, en cambio, atraviesa un momento de confianza renovada. Paulo Fonseca lleva a sus jugadores a Sinsheim con el impulso de dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo en Europa League ante Crystal Palace que reafirmó sus aspiraciones continentales.

Los precedentes entre ambos equipos apuntan a partidos disputados y con goles. Los tres encuentros registrados entre ellos no han producido un solo resultado definitivo: siempre empates, siempre con tensión hasta el final.

Para Hoffenheim, el factor local y el apoyo de su afición representan su principal argumento. Para Lyon, la solidez de su forma reciente y una posición cómoda en la tabla son razones suficientes para llegar con ambición a este duelo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y la hora de inicio oficial.

Noticias del equipo y escuadras

Hoffenheim contra Lyon alineaciones probables

Manager

  • C. Ilzer

Hoffenheim estará dirigido por Christian Ilzer, aunque de momento no se dispone de información confirmada sobre su alineación probable, bajas por lesión ni sanciones. Los datos se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Paulo Fonseca lidera a Lyon sin que tampoco haya información disponible sobre el once inicial previsto, jugadores lesionados o suspendidos. Se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

Forma

TSG

TSG - Formulario

OFI
L2-0
SCP
L3-1
HSV
L2-3
BJK
L2-3
BMG
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OL

OL - Formulario

AND
W1-2
REN
W4-0
RCL
L2-1
CRY
W3-2
NCE
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Hoffenheim llega en un momento delicado: solo una victoria en sus últimos cinco partidos, con tres derrotas consecutivas antes de su más reciente resultado. El equipo cayó ante Besiktas por 3-2 en Europa League y también perdió 2-3 ante Hamburgo en Bundesliga, aunque logró una victoria ante Borussia Mönchengladbach por 1-2 en su última salida. En total, los de Sinsheim han marcado diez goles y encajado once en ese tramo, una diferencia que refleja sus problemas defensivos.

Lyon presenta una imagen muy diferente. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos, con el único tropiezo siendo la derrota ante Lens por 2-1 en Ligue 1. Los franceses vienen de ganar 2-1 al Niza en liga y de superar a Crystal Palace por 3-2 en Europa League. Con nueve goles a favor y cuatro en contra en ese período, Lyon llega a Sinsheim con argumentos sólidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

HoffenheimEmpateLyon
0
3
0
Europa League
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Lyon badge
Lyon
OL
2
F
Liga de Campeones
Lyon badge
Lyon
OL
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
F
Liga de Campeones
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3

El historial entre Hoffenheim y Lyon está marcado por la igualdad. El encuentro más reciente, disputado en noviembre de 2024 en Europa League, terminó en empate a dos. Los dos precedentes anteriores, ambos de la fase de grupos de la Liga de Campeones en la temporada 2018-19, también acabaron en tablas: 2-2 en Lyon y 3-3 en Sinsheim. En los tres partidos registrados entre ambos conjuntos, ninguno ha logrado imponerse al otro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, Lyon ocupa la octava posición, mientras que Hoffenheim se encuentra en el puesto 30, una diferencia que refleja los distintos puntos de partida de ambos equipos en esta fase de la competición.

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