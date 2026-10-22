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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 SNP Arena

Cómo ver Hoffenheim vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Hoffenheim y Lyon se puede seguir en directo a través de las plataformas disponibles en tu región. A continuación se detallan las opciones de emisión para este encuentro de Europa League.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El SNP Arena de Sinsheim acoge este encuentro de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, dos clubes que llegan al partido desde posiciones muy distintas en la tabla continental y con estados de forma que no podrían ser más opuestos.

Christian Ilzer necesita una respuesta urgente de su equipo. Hoffenheim ha ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos entre Bundesliga y Europa League, y su posición en el fondo de la clasificación europea hace de este partido algo más que un simple trámite.

Lyon, en cambio, atraviesa un momento de confianza renovada. Paulo Fonseca lleva a sus jugadores a Sinsheim con el impulso de dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo en Europa League ante Crystal Palace que reafirmó sus aspiraciones continentales.

Los precedentes entre ambos equipos apuntan a partidos disputados y con goles. Los tres encuentros registrados entre ellos no han producido un solo resultado definitivo: siempre empates, siempre con tensión hasta el final.

Para Hoffenheim, el factor local y el apoyo de su afición representan su principal argumento. Para Lyon, la solidez de su forma reciente y una posición cómoda en la tabla son razones suficientes para llegar con ambición a este duelo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y la hora de inicio oficial.

Noticias del equipo y escuadras

Hoffenheim estará dirigido por Christian Ilzer, aunque de momento no se dispone de información confirmada sobre su alineación probable, bajas por lesión ni sanciones. Los datos se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Paulo Fonseca lidera a Lyon sin que tampoco haya información disponible sobre el once inicial previsto, jugadores lesionados o suspendidos. Se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

Forma

Hoffenheim llega en un momento delicado: solo una victoria en sus últimos cinco partidos, con tres derrotas consecutivas antes de su más reciente resultado. El equipo cayó ante Besiktas por 3-2 en Europa League y también perdió 2-3 ante Hamburgo en Bundesliga, aunque logró una victoria ante Borussia Mönchengladbach por 1-2 en su última salida. En total, los de Sinsheim han marcado diez goles y encajado once en ese tramo, una diferencia que refleja sus problemas defensivos.

Lyon presenta una imagen muy diferente. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos, con el único tropiezo siendo la derrota ante Lens por 2-1 en Ligue 1. Los franceses vienen de ganar 2-1 al Niza en liga y de superar a Crystal Palace por 3-2 en Europa League. Con nueve goles a favor y cuatro en contra en ese período, Lyon llega a Sinsheim con argumentos sólidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre Hoffenheim y Lyon está marcado por la igualdad. El encuentro más reciente, disputado en noviembre de 2024 en Europa League, terminó en empate a dos. Los dos precedentes anteriores, ambos de la fase de grupos de la Liga de Campeones en la temporada 2018-19, también acabaron en tablas: 2-2 en Lyon y 3-3 en Sinsheim. En los tres partidos registrados entre ambos conjuntos, ninguno ha logrado imponerse al otro.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, Lyon ocupa la octava posición, mientras que Hoffenheim se encuentra en el puesto 30, una diferencia que refleja los distintos puntos de partida de ambos equipos en esta fase de la competición.