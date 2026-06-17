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Cómo ver Ghana vs Panama en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ghana y Panamá se puede seguir en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ghana y Panamá abren su participación en el Grupo L del Mundial 2026 en el Toronto Stadium, en lo que será el primer enfrentamiento competitivo entre ambas selecciones en la historia.

Los Black Stars llegan a Toronto en un momento de transición bajo las órdenes del veterano técnico Carlos Queiroz, quien asumió el cargo en abril con el objetivo de devolver al equipo a la senda de los octavos de final. Ghana no supera la fase de grupos desde 2010, y sus últimas cinco preparaciones arrojaron un saldo de un empate y cuatro derrotas, con 11 goles en contra.

El caso de Thomas Partey añade una sombra considerable al arranque ghanés. El centrocampista del Villarreal, pieza clave en el esquema de Queiroz, fue rechazado en la frontera canadiense y permanece en el campamento base del equipo en Boston, sin poder entrar al país por procedimientos legales en su contra. El gobierno de Ghana ha calificado la decisión de las autoridades canadienses como una violación del derecho internacional.

Panamá, por su parte, llega con la confianza de haber completado la fase de clasificación sin conocer la derrota. Los Canaleros, dirigidos por Thomas Christiansen desde 2020, ganaron siete partidos y empataron tres en la ronda final de la CONCACAF, y concedieron apenas dos goles en seis encuentros. Su mayor reto será mejorar el registro de su debut mundialista en Rusia 2018, donde encajaron 11 goles en tres partidos.

El historial reciente de Panamá en preparación es mixto: una goleada de 6-2 ante Brasil en mayo quedó compensada por una victoria de 4-2 frente a República Dominicana y un par de resultados positivos ante Sudáfrica en marzo. La última prueba, un empate 1-1 con Bosnia y Herzegovina el 6 de junio, dejó sensaciones ambivalentes de cara al debut.

Ambas selecciones se sitúan en la parte baja del Grupo L en la tabla provisional, con Ghana en tercera posición y Panamá en cuarta, antes de haber disputado ningún partido. Un triunfo en el arranque puede cambiar el panorama por completo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Carlos Queiroz no ha confirmado un once inicial para el estreno de Ghana en el Grupo L, y no se han registrado oficialmente bajas por lesión ni suspensión en el equipo. No obstante, la situación de Thomas Partey sigue sin resolverse: el centrocampista del Villarreal permanece en Boston tras serle denegada la entrada a Canadá, y su presencia en el partido es incierta. Se esperan novedades antes del pitido inicial.

Thomas Christiansen tampoco ha desvelado su alineación prevista para Panamá, y no hay lesiones ni sanciones confirmadas en la plantilla disponible. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Ghana llega al partido con un registro de una victoria, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Gales el 2 de junio, que cortó una racha de tres derrotas consecutivas. Entre esas caídas destaca la goleada de 5-1 encajada ante Austria en marzo y una derrota por 2-0 frente a México. En total, los Black Stars marcaron cuatro goles y encajaron 11 en ese período.

Panamá acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. El equipo de Christiansen goleó 4-2 a República Dominicana el 4 de junio, aunque dos días antes sufrió una contundente derrota por 6-2 ante Brasil. Los Canaleros también sumaron dos resultados positivos ante Sudáfrica en marzo, con una victoria y un empate, lo que les da una base algo más sólida de cara al debut.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes entre Ghana y Panamá en los datos históricos disponibles. El partido del Grupo L del Mundial 2026 será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Ghana ocupa la tercera posición y Panamá la cuarta, ambas antes de disputar su primer partido del torneo.