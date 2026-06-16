Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Francia vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles para ver Francia vs Senegal en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y Senegal abren sus respectivas campañas en el Grupo I del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos.

Les Bleus llegan al torneo como uno de los grandes favoritos. Didier Deschamps conduce un plantel de enorme profundidad, con Kylian Mbappé como gran referente ofensivo. El delantero del Real Madrid ya suma 12 goles en Copas del Mundo y buscará escribir otro capítulo de su historia en tierras norteamericanas.

Sin embargo, Francia sabe que Senegal no es un rival menor. Los Leones de la Teranga, dirigidos por Pape Thiaw, llegan con la confianza propia de una selección que se ha consolidado como potencia africana. Su última participación mundialista los llevó hasta los cuartos de final en Qatar 2022.

El antecedente histórico entre ambas selecciones añade un condimento especial a este duelo. En el Mundial de 2002, Senegal derrotó a Francia 1-0 en la fase de grupos, una de las grandes sorpresas de aquella edición. Los franceses quedaron eliminados en primera ronda; los senegaleses llegaron hasta semifinales.

En cuanto a la forma reciente, Francia viene de ganar sus últimos tres partidos antes de perder ante Costa de Marfil en un amistoso. Senegal, por su parte, empató sin goles ante Arabia Saudí en su último ensayo previo al torneo, aunque mostró solidez defensiva.

Para saber cómo y dónde seguir este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV, transmisión en línea y horario oficial.

Noticias del equipo y escuadras

Francia, dirigida por Didier Deschamps, no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido. El cuerpo técnico tampoco ha dado a conocer un once probable oficial. Se actualizará esta sección con las novedades disponibles conforme se acerque el inicio del partido.

Senegal, bajo las órdenes de Pape Thiaw, tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados en los datos disponibles. Al igual que en el caso de Francia, no se ha publicado un once inicial proyectado. Cualquier novedad en la plantilla se añadirá próximamente.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega al torneo con un balance de tres victorias, una derrota y una victoria en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 ante Irlanda del Norte el 8 de junio, mientras que antes de eso cayó 2-1 ante Costa de Marfil en un amistoso. En sus otras tres citas, venció a Colombia (3-1), Brasil (2-1) y Azerbaiyán (3-1). En total, los franceses anotaron 11 goles y recibieron 6 en esos cinco partidos.

Senegal acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue un empate sin goles ante Arabia Saudí el 9 de junio. Antes de eso, los Leones de la Teranga cayeron 3-2 ante Estados Unidos, pero se recuperaron con victorias ante Gambia (3-1) y Perú (2-0). Su única derrota en competición oficial fue ante Marruecos por 3-0 en la Copa Africana de Naciones de enero. En total, Senegal marcó 8 goles y encajó 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

FRA Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Francia 0 - 1 Senegal 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones en los datos disponibles data del 31 de mayo de 2002, cuando Senegal venció a Francia por 1-0 en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón. Aquel resultado fue uno de los grandes sobresaltos de aquella edición: Francia, vigente campeona del mundo, quedó eliminada en la fase de grupos sin marcar un solo gol, mientras Senegal avanzó hasta semifinales.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Francia figura en la primera posición, mientras que Senegal ocupa el cuarto lugar antes del inicio de los partidos de esta fase.