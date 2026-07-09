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World Cup - Cuartos de final Boston Stadium

Cómo ver Francia vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en línea para seguir Francia vs Marruecos en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y Marruecos se enfrentan este jueves en los cuartos de final del Mundial 2026, con el Gillette Stadium de Foxborough como escenario de una revancha del duelo de semifinales de Qatar 2022. Les Bleus ganaron aquel encuentro 2-0, pero Los Leones del Atlas llegan a Boston con un argumento muy diferente al de hace cuatro años.

El equipo de Didier Deschamps ha sido la máquina goleadora del torneo. Francia marcó tres goles o más en cada uno de sus cuatro partidos de fase de grupos, antes de resolver los octavos de final con un 1-0 ante Paraguay gracias a un penalti de Kylian Mbappé. El capitán acumula siete goles en el torneo y se sitúa a uno del líder del Botín de Oro, Lionel Messi.

Mbappé llega a este partido con algo más que fútbol en la cabeza. Fue blanco de comentarios racistas por parte de un político paraguayo tras la victoria ante esa selección, aunque Deschamps confirmó que su capitán está completamente centrado y mentalmente fuerte para afrontar los cuartos de final. Sobre el césped, no hay nada que indique que vaya a ser menos que la amenaza más peligrosa de Francia.

Michael Olise ha sido otra de las figuras destacadas de Les Bleus en este torneo. El extremo del Bayern Múnich arrastra una tarjeta amarilla tras el rechazo de la FIFA a la apelación formal presentada por Francia, lo que le sitúa a una amonestación de la suspensión. Es un factor que añade tensión a las decisiones de Deschamps si el partido se calienta.

Marruecos llega con su propio impulso. El equipo de Mohamed Ouahbi goleó 3-0 a Canadá en octavos y ha ganado cuatro de sus cinco partidos en este Mundial, con el único punto cedido en el empate 1-1 ante Brasil durante la fase de grupos. Los africanos han encajado solo tres goles en cinco encuentros, una solidez defensiva que no debe subestimarse.

Los Leones del Atlas demostraron en Qatar 2022 que saben competir en este tipo de escenarios. Con Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Soufiane Rahimi, tienen calidad real para hacer daño a Francia en transiciones rápidas. Este cuarto de final promete ser un examen de verdad para Les Bleus.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Francia vs Marruecos en vivo, incluyendo canal de TV, opciones de streaming y hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps apunta a un once titular con Mike Maignan bajo palos; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano y Lucas Digne en la defensa; Manu Kone y Adrien Rabiot en el centro del campo; Michael Olise, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé como mediapuntas; y Kylian Mbappé en punta. Francia no registra bajas por lesión ni sanción, aunque Olise mantiene una tarjeta amarilla acumulada tras el rechazo de la FIFA a la apelación francesa, lo que le obliga a extremar la prudencia durante el partido.

Por parte de Marruecos, Mohamed Ouahbi prevé alinear a Yassine Bounou en portería, con una defensa formada por Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Issa Diop y Achraf Hakimi. En el centro del campo se espera la presencia de Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi y Neil El Aynaoui, mientras que Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi completarían el ataque. El combinado marroquí tampoco registra lesionados ni sancionados de cara a este encuentro. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega a este cuarto de final con un rendimiento perfecto en el Mundial 2026, con cinco victorias en cinco partidos y un balance de W5-D0-L0. Su partido más reciente fue el 1-0 ante Paraguay el 4 de julio, decidido desde el punto de penalti por Mbappé. Antes de ese encuentro, Les Bleus golearon 3-0 a Suecia y 4-1 a Noruega, resultado este último que incluyó un hat-trick en la primera parte de Ousmane Dembélé. En total, Francia ha marcado 12 goles y encajado dos en estos cinco partidos.

Marruecos también presenta una forma sólida, con cuatro victorias y un empate en sus cinco últimos compromisos mundialistas, para un registro de W4-D1-L0. Su resultado más reciente fue un contundente 3-0 ante Canadá el 4 de julio. El único punto cedido llegó en el empate 1-1 con Brasil en la fase de grupos. Los Leones del Atlas han anotado nueve goles y recibido tres a lo largo de estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones es la semifinal del Mundial de Qatar 2022, disputada el 14 de diciembre de ese año, con victoria de Francia por 2-0. En total, los registros disponibles recogen tres enfrentamientos entre ambos equipos: dos victorias francesas y un empate. Los otros dos precedentes son un amistoso en noviembre de 2007 que terminó 2-2 y otro en junio de 2000, jugado en Marruecos, en el que Francia se impuso por 5-1.

Clasificación

Francia terminó primera en el Grupo I del Mundial 2026, mientras que Marruecos accedió a los cuartos de final como segunda clasificada del Grupo C.