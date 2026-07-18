Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - bronce Miami Stadium

Cómo ver Francia vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles para ver Francia vs Inglaterra en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia e Inglaterra se miden en el Miami Stadium en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Ninguno de los dos equipos logró llegar a la gran final, pero el duelo no carece de motivación ni de orgullo nacional.

Les Bleus llegan tras caer 2-0 ante España en las semifinales. Didier Deschamps guió a su selección con solidez durante la fase eliminatoria, pero el equipo español fue superior en el momento decisivo. Para Kylian Mbappé, que nunca ha ganado un Balón de Oro y que ve cómo esa posibilidad se aleja aún más este año, terminar el torneo con una medalla de bronce sería al menos un consuelo.

Inglaterra vivió una eliminación más dolorosa. Thomas Tuchel vio cómo su equipo, que ganaba 1-0 a Argentina con apenas cinco minutos por jugar, terminó perdiendo 2-1. La derrota ha generado un debate intenso en el país sobre las decisiones tácticas del seleccionador alemán, aunque voces como la de John Barnes han salido a defenderle públicamente.

Jude Bellingham, que protagonizó un tenso intercambio con Lionel Messi durante el partido ante Argentina, intentó canalizar la decepción del vestuario compartiendo un poema con los aficionados. Anthony Gordon, autor del gol que puso a Inglaterra por delante, describió la eliminación como devastadora.

Para Harry Kane, este partido es una oportunidad de cerrar un Mundial que prometía más. El capitán inglés comparte con Mbappé el peso de liderar a sus selecciones en un encuentro que, aunque no sea la final, ambos querrán ganar.

El precedente más reciente entre ambas selecciones en un Mundial no favorece a Inglaterra. En los cuartos de final de Qatar 2022, Francia se impuso 2-1. Ese recuerdo añade tensión extra a un choque por el tercer puesto.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para seguir el partido en directo, incluyendo los canales de televisión, las opciones de transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps no podrá contar con William Saliba para este partido, ya que el central del Arsenal se encuentra lesionado. El once proyectado sitúa a Mike Maignan bajo palos, con una defensa formada por Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix y Malo Gusto. Warren Zaïre-Emery, N'Golo Kanté y Rayan Cherki formarían el mediocampo, mientras que Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé completarían el ataque.

Thomas Tuchel afronta la baja de Jordan Henderson por lesión. El once proyectado de Inglaterra incluye a Jordan Pickford en portería, una defensa con Djed Spence, Marc Guéhi, Jarell Quansah y Ezri Konsa, y un centro del campo con Jude Bellingham, Elliot Anderson y Morgan Rogers. Marcus Rashford, Noni Madueke y Harry Kane formarían la línea ofensiva. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del inicio del partido.

Forma

Francia llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros del Mundial. La derrota más reciente fue la caída 2-0 ante España en semifinales el 14 de julio. Antes de ese tropiezo, Les Bleus vencieron a Marruecos 2-0 en cuartos y a Paraguay 1-0 en octavos. En total, Francia marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Inglaterra presenta el mismo registro: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La eliminación llegó el 15 de julio ante Argentina, con una derrota 2-1 que se consumó en los minutos finales cuando los ingleses ganaban. Antes de eso, Tuchel había guiado al equipo a victorias ante Noruega (2-1) y México (3-2). Los Three Lions anotaron ocho goles y recibieron cuatro a lo largo de esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial tuvo lugar el 10 de diciembre de 2022, en los cuartos de final de Qatar, con Francia ganando 2-1 como local. En los últimos cinco duelos entre ambas selecciones, Francia acumula tres victorias, Inglaterra una y hay un empate. El único triunfo inglés en ese período fue el amistoso del 17 de noviembre de 2015 en Wembley, donde ganaron 2-0.

Clasificación

En la fase de grupos del Mundial 2026, Francia terminó primera del Grupo I, mientras que Inglaterra se clasificó como líder del Grupo L.