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World Cup - Semifinales Dallas Stadium

Cómo ver Francia vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Francia vs España están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y España se miden este martes en el Dallas Stadium de Arlington en la primera semifinal del Mundial 2026, con un lugar en la gran final del domingo en juego.

Francia llega al partido en un estado de forma impresionante. El equipo de Didier Deschamps ha ganado los seis partidos que ha disputado en el torneo, anotando 16 goles y sin encajar ninguno en la fase eliminatoria. Kylian Mbappé, con 20 goles mundialistas en su carrera, es el motor de todo lo que hace Les Bleus.

España ha construido su camino hasta aquí con una solidez defensiva notable. Luis de la Fuente ha visto a su equipo recuperarse de un inicio irregular para eliminar a Austria, Portugal y Bélgica en la fase de eliminación directa, encajando solo un gol en esos tres partidos.

La batalla psicológica ya ha comenzado antes del pitido inicial. Lamine Yamal aseguró que Francia debería tener miedo de España, mientras que el capitán Rodri pidió al joven delantero que controlara su ansiedad y se centrara en el rendimiento. Desde el lado francés, Ibrahima Konaté respondió que Les Bleus no caerán en esa trampa.

La pareja formada por Pedro Porro y Lamine Yamal en la banda derecha española se ha convertido en una de las más peligrosas del torneo. Porro, que comenzó el Mundial en el banquillo, ha ganado la titularidad y reconoció que jugar junto a Yamal hace que todo sea más difícil para los rivales.

Para Mbappé, este partido tiene una carga especial. El delantero del Real Madrid llega a Dallas tras una temporada de club turbulenta y con la vista puesta en escribir su nombre en la historia del fútbol mundial.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps no tiene previsto realizar cambios en el once titular. El XI proyectado de Francia cuenta con Mike Maignan bajo palos, una defensa formada por Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne, un doble pivote de Adrien Rabiot y Manu Koné, y un tridente ofensivo compuesto por Michael Olise, Desire Doué y Ousmane Dembélé apoyando a Kylian Mbappé. No se han declarado bajas por lesión ni sanción, aunque se esperan novedades sobre el estado del tobillo de Mbappé, que fue sustituido al final del partido de cuartos ante Marruecos.

España también llega con todos sus efectivos disponibles. El XI proyectado de Luis de la Fuente sitúa a Unai Simón en portería, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa. Rodri y Pedri forman el centro del campo, con Dani Olmo, Alejandro Baena y Lamine Yamal como apoyo a Mikel Oyarzabal. La Roja no registra ninguna baja confirmada de cara al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia suma cinco victorias consecutivas, todas en el Mundial 2026. Su último partido fue una victoria por 2-0 ante Marruecos en cuartos de final, con goles de Mbappé y Dembélé. Antes de eso, eliminaron a Paraguay por 1-0 en octavos y golearon a Suecia (3-0), Noruega (4-1) e Irak (3-0) en la fase de grupos. En esos cinco partidos, Les Bleus anotaron 13 goles y solo encajaron uno, manteniendo la portería a cero en cuatro ocasiones.

España también llega con cinco triunfos seguidos en el torneo. El más reciente fue la victoria por 2-1 ante Bélgica en cuartos, el primer partido en el que encajaron un gol en la fase eliminatoria. Antes habían derrotado a Portugal (1-0), Austria (3-0), Uruguay (1-0) y Arabia Saudí (4-0). La Roja acumuló 11 goles anotados y mantuvo tres porterías a cero en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones acabó con una victoria de España por 5-4 ante Francia en la final de la UEFA Nations League el 5 de junio de 2025, un resultado que reflejó la tendencia de los últimos años. Antes de eso, España también venció a Francia por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024, mientras que Francia se impuso 2-1 en la final de la Nations League de 2021. En los últimos cinco enfrentamientos, España ha ganado tres y Francia dos, con un total de 16 goles entre ambos equipos.

Clasificación

En la fase de grupos del Mundial 2026, España terminó como líder del Grupo H y Francia se clasificó como primera del Grupo I.