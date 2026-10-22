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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Groupama Arena

Cómo ver Ferencvaros vs Torreense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ferencvaros y Torreense se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación tienes el enlace para acceder al streaming en vivo del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ferencvaros recibe a Torreense en el Groupama Arena de Budapest en un partido de la Europa League que tiene implicaciones directas en la clasificación para ambos equipos.

El equipo de Balazs Borbely llega a este encuentro con buenas sensaciones tras encadenar resultados positivos en la competición continental. Los húngaros vienen de golear al Celtic fuera de casa y de superar a Viktoria Plzen en su última jornada europea, lo que les ha consolidado en la zona alta de la tabla.

Torreense, dirigido por Luis Tralhao, afronta este desplazamiento en un momento complicado. El conjunto portugués, que compite en la segunda división de su país, acumula dos derrotas consecutivas y necesita una reacción para no alejarse de las posiciones de clasificación en Europa.

El Groupama Arena es un fortín para los locales, y Ferencvaros buscará aprovechar el calor de su afición para seguir sumando en una Europa League en la que ha demostrado ser un rival de entidad.

Para Torreense, el reto es mayúsculo, aunque su victoria en Noruega ante Lillestroem demostró que el equipo tiene capacidad para competir a este nivel cuando está en su mejor versión.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ferencvaros cuenta con Balazs Borbely en el banquillo, aunque por el momento no hay información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción. Los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles antes del partido.

En el lado visitante, Luis Tralhao dirige a Torreense sin que se hayan facilitado datos sobre posibles ausencias o el once inicial previsto. La información se completará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

Ferencvaros llega a este partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Kisvarda en liga, aunque en Europa el balance es positivo: los húngaros ganaron 2-1 a Plzen en su última jornada continental y se impusieron 1-3 al Celtic en campo escocés. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Borbely ha marcado siete goles y ha encajado seis.

Torreense presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo perdió 1-2 ante Sunderland en su más reciente salida europea y cayó 1-0 frente a Tondela en liga antes de ese partido. En ese período, los portugueses han anotado cuatro goles y han recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes registrados entre Ferencvaros y Torreense, por lo que este encuentro en el Groupama Arena será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Ferencvaros ocupa la séptima posición, dentro de la zona de clasificación para la siguiente ronda, mientras que Torreense se sitúa en el puesto 19, en una posición que les obliga a sumar puntos para no quedar descolgados de los puestos de continuidad en la competición.