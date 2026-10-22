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Ferencvaros vs Torreense: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Ferencvaros vs Torreense
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Cómo ver el partido de Europa League entre Ferencvaros y Torreense, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Ferencvaros vs Torreense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ferencvaros y Torreense se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación tienes el enlace para acceder al streaming en vivo del encuentro.

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Ferencvaros recibe a Torreense en el Groupama Arena de Budapest en un partido de la Europa League que tiene implicaciones directas en la clasificación para ambos equipos.

El equipo de Balazs Borbely llega a este encuentro con buenas sensaciones tras encadenar resultados positivos en la competición continental. Los húngaros vienen de golear al Celtic fuera de casa y de superar a Viktoria Plzen en su última jornada europea, lo que les ha consolidado en la zona alta de la tabla.

Torreense, dirigido por Luis Tralhao, afronta este desplazamiento en un momento complicado. El conjunto portugués, que compite en la segunda división de su país, acumula dos derrotas consecutivas y necesita una reacción para no alejarse de las posiciones de clasificación en Europa.

El Groupama Arena es un fortín para los locales, y Ferencvaros buscará aprovechar el calor de su afición para seguir sumando en una Europa League en la que ha demostrado ser un rival de entidad.

Para Torreense, el reto es mayúsculo, aunque su victoria en Noruega ante Lillestroem demostró que el equipo tiene capacidad para competir a este nivel cuando está en su mejor versión.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ferencvaros contra Torreense alineaciones probables

Manager

  • B. Borbely

Ferencvaros cuenta con Balazs Borbely en el banquillo, aunque por el momento no hay información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción. Los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles antes del partido.

En el lado visitante, Luis Tralhao dirige a Torreense sin que se hayan facilitado datos sobre posibles ausencias o el once inicial previsto. La información se completará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

FTC

FTC - Formulario

CEL
W1-3
NYI
D1-1
DEB
D1-1
VPL
W2-1
KIS
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5
TOR

TOR - Formulario

BEN
W0-2
LEI
D0-0
LIL
W1-2
TON
L1-0
SUN
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Ferencvaros llega a este partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Kisvarda en liga, aunque en Europa el balance es positivo: los húngaros ganaron 2-1 a Plzen en su última jornada continental y se impusieron 1-3 al Celtic en campo escocés. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Borbely ha marcado siete goles y ha encajado seis.

Torreense presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo perdió 1-2 ante Sunderland en su más reciente salida europea y cayó 1-0 frente a Tondela en liga antes de ese partido. En ese período, los portugueses han anotado cuatro goles y han recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes registrados entre Ferencvaros y Torreense, por lo que este encuentro en el Groupama Arena será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Ferencvaros ocupa la séptima posición, dentro de la zona de clasificación para la siguiente ronda, mientras que Torreense se sitúa en el puesto 19, en una posición que les obliga a sumar puntos para no quedar descolgados de los puestos de continuidad en la competición.

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