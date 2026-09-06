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Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para su seguimiento en directo a través de Disney+. A continuación se muestran las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Everton recibe al Manchester United en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un partido de la Premier League que llega cargado de matices para ambos clubes en las primeras semanas de la temporada.

David Moyes afronta el duelo con una plantilla más corta de lo que esperaba. El técnico escocés vio cómo se derrumbaba el fichaje del delantero Folarin Balogun en el último momento y perdió a Iliman Ndiaye, que se marchó al Manchester City. A pesar de ello, el Everton llega con cierta confianza tras vencer al Crystal Palace por 2-0 en su último partido de liga y ocupa la octava posición en la tabla.

El Manchester United llega a Merseyside bajo las órdenes de Michael Carrick con una lista de bajas considerable, aunque la goleada por 5-2 ante el Ipswich Town en la jornada anterior demostró el potencial ofensivo que puede desplegar el equipo en sus mejores días.

Carrick ha respaldado públicamente a Patrick Dorgu para cubrir el lateral izquierdo tras el cierre del mercado de fichajes, describiéndolo como un refuerzo en potencia dentro del propio vestuario. El técnico también gestiona la incertidumbre en torno a Bruno Fernandes, cuyo futuro ha despertado interés desde Arabia Saudí y Turquía, aunque el club trabaja para activar una extensión de contrato que asegure a su capitán.

Bryan Mbeumo y Marcus Rashford son dos de los nombres propios del ataque visitante. Mbeumo ha hablado con entusiasmo sobre el regreso de Rashford al club tras una larga ausencia, y ambos podrían ser determinantes en el juego ofensivo del United en el Hill Dickinson Stadium.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

David Moyes tiene a Christian Noergaard en la enfermería, aunque no hay ningún jugador sancionado. El once proyectado del Everton sitúa a Jordan Pickford bajo palos, con una defensa formada por Jake O'Brien, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko y Jarrad Branthwaite. Harrison Armstrong, Merlin Roehl, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall completarían el centro del campo, con Tyrique George y Thierno Barry en ataque.

Michael Carrick llega a Liverpool con varias ausencias importantes: Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte están todos en el apartado de lesionados. El once previsto del United coloca a Senne Lammens en portería, con Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire y Diogo Dalot en defensa. Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans formarían la línea de medios, mientras que Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha encabezarían el ataque. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

El Everton llega al partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Bournemouth en la Premier League, mientras que el partido anterior en el campeonato doméstico acabó con una victoria por 2-0 frente al Crystal Palace. En ese tramo de cinco partidos, los toffees han marcado nueve goles y encajado dos.

El Manchester United presenta un balance más irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue una contundente victoria por 5-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, aunque estuvo precedida por una derrota por 2-0 ante el Hull City. El United ha marcado diez goles en ese período, pero ha encajado nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva que contrasta con su capacidad goleadora.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026, con victoria del Manchester United por 0-1 en el Hill Dickinson Stadium en un partido de la Premier League. En el partido de vuelta de esa misma temporada, celebrado en noviembre de 2025, el Everton se impuso por 0-1 en Old Trafford. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes en todas las competiciones, cada equipo ha sumado dos victorias con un empate, y los partidos han generado un total de once goles. El resultado más abultado de ese período fue la victoria del United por 4-0 en Old Trafford en diciembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Everton ocupa actualmente la octava posición, mientras que el Manchester United se sitúa undécimo.