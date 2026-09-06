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Everton vs Manchester United: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Everton y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 3
Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para su seguimiento en directo a través de Disney+. A continuación se muestran las opciones de emisión disponibles.

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El Everton recibe al Manchester United en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un partido de la Premier League que llega cargado de matices para ambos clubes en las primeras semanas de la temporada.

David Moyes afronta el duelo con una plantilla más corta de lo que esperaba. El técnico escocés vio cómo se derrumbaba el fichaje del delantero Folarin Balogun en el último momento y perdió a Iliman Ndiaye, que se marchó al Manchester City. A pesar de ello, el Everton llega con cierta confianza tras vencer al Crystal Palace por 2-0 en su último partido de liga y ocupa la octava posición en la tabla.

El Manchester United llega a Merseyside bajo las órdenes de Michael Carrick con una lista de bajas considerable, aunque la goleada por 5-2 ante el Ipswich Town en la jornada anterior demostró el potencial ofensivo que puede desplegar el equipo en sus mejores días.

Carrick ha respaldado públicamente a Patrick Dorgu para cubrir el lateral izquierdo tras el cierre del mercado de fichajes, describiéndolo como un refuerzo en potencia dentro del propio vestuario. El técnico también gestiona la incertidumbre en torno a Bruno Fernandes, cuyo futuro ha despertado interés desde Arabia Saudí y Turquía, aunque el club trabaja para activar una extensión de contrato que asegure a su capitán.

Bryan Mbeumo y Marcus Rashford son dos de los nombres propios del ataque visitante. Mbeumo ha hablado con entusiasmo sobre el regreso de Rashford al club tras una larga ausencia, y ambos podrían ser determinantes en el juego ofensivo del United en el Hill Dickinson Stadium.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Everton contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
1J. Pickford15J. O'Brien6J. Tarkowski16V. Mykolenko4J. Branthwaite45H. Armstrong34M. Roehl37J. Garner19T. George8K. Dewsbury-Hall11T. Barry1S. Lammens23L. Shaw6Lisandro Martínez2D. Dalot5H. Maguire8B. Fernandes19B. Mbeumo18Y. Tielemans9M. Rashford37K. Mainoo10M. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Everton

Once inicial

Manchester United

Manager

  • D. Moyes
  • M. Carrick

David Moyes tiene a Christian Noergaard en la enfermería, aunque no hay ningún jugador sancionado. El once proyectado del Everton sitúa a Jordan Pickford bajo palos, con una defensa formada por Jake O'Brien, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko y Jarrad Branthwaite. Harrison Armstrong, Merlin Roehl, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall completarían el centro del campo, con Tyrique George y Thierno Barry en ataque.

Michael Carrick llega a Liverpool con varias ausencias importantes: Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte están todos en el apartado de lesionados. El once previsto del United coloca a Senne Lammens en portería, con Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire y Diogo Dalot en defensa. Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans formarían la línea de medios, mientras que Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha encabezarían el ataque. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

EVE

EVE - Formulario

NEW
W3-1
LIL
D1-1
CRY
W2-0
PNE
W0-4
BOU
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

PSG
D1-1
LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Everton llega al partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Bournemouth en la Premier League, mientras que el partido anterior en el campeonato doméstico acabó con una victoria por 2-0 frente al Crystal Palace. En ese tramo de cinco partidos, los toffees han marcado nueve goles y encajado dos.

El Manchester United presenta un balance más irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue una contundente victoria por 5-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, aunque estuvo precedida por una derrota por 2-0 ante el Hull City. El United ha marcado diez goles en ese período, pero ha encajado nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva que contrasta con su capacidad goleadora.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EvertonEmpateManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026, con victoria del Manchester United por 0-1 en el Hill Dickinson Stadium en un partido de la Premier League. En el partido de vuelta de esa misma temporada, celebrado en noviembre de 2025, el Everton se impuso por 0-1 en Old Trafford. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes en todas las competiciones, cada equipo ha sumado dos victorias con un empate, y los partidos han generado un total de once goles. El resultado más abultado de ese período fue la victoria del United por 4-0 en Old Trafford en diciembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
9
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Everton ocupa actualmente la octava posición, mientras que el Manchester United se sitúa undécimo.

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