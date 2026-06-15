Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver España vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Cabo Verde se puede ver en directo a través de los servicios de televisión y streaming que se detallan a continuación. Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO son las plataformas con derechos para emitir el encuentro en la región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España abre su camino en el Mundial 2026 ante Cabo Verde este 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo del Grupo H que pondrá a prueba desde el primer minuto las credenciales del campeón europeo.

Luis de la Fuente llega a este torneo con una plantilla que combina experiencia y talento generacional. La buena noticia para La Roja es que Lamine Yamal y Nico Williams han completado el entrenamiento con el grupo, despejando las dudas que sobrevolaban el campamento español en los días previos.

El propio seleccionador confirmó que Yamal estará disponible para este estreno mundialista pese a no estar al cien por cien tras superar una molestia en el isquiotibial. España no tiene intención de guardarlo si el partido lo requiere.

El conjunto de De la Fuente llega con un balance irregular en sus últimos amistosos: una victoria ante Perú, dos empates frente a Iraq y Egipto, y una goleada ante Serbia. No es el rodaje ideal, pero la calidad individual de su plantilla la sitúa entre las favoritas del torneo.

Cabo Verde, por su parte, protagoniza su debut absoluto en una Copa del Mundo. Los Tiburones Azules llegan con la moral por las nubes tras golear a Bermuda y Serbia en sus últimos compromisos preparatorios. El capitán Ryan Mendes, máximo goleador histórico del archipiélago, será la referencia ofensiva de un equipo dirigido por Bubista.

El debutante siempre genera ilusión en un Mundial, y Cabo Verde tiene argumentos para no ser un simple comparsa. Con el formato ampliado a 48 equipos, cuatro puntos en la fase de grupos son casi garantía de clasificación, lo que convierte cada partido en una final para los africanos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando español, Luis de la Fuente no ha reportado bajas confirmadas ni sanciones de cara a este debut mundialista. La gran incógnita era el estado físico de Lamine Yamal, pero el extremo del Barcelona ha completado el entrenamiento con normalidad y está disponible para el partido. Nico Williams también se ha reincorporado a la dinámica del grupo tras superar sus molestias. El cuerpo técnico no ha facilitado un once inicial oficial, por lo que la alineación prevista se actualizará cuando haya más información disponible.

Cabo Verde tampoco presenta bajas ni suspensiones confirmadas para su debut mundialista. El seleccionador Bubista no ha revelado su once tipo, aunque todo apunta a que el capitán Ryan Mendes será el referente en ataque. Se añadirán más detalles sobre el estado del equipo conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España llega al torneo con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante Perú el 9 de junio, mientras que antes empató 1-1 con Iraq y firmó un 0-0 ante Egipto. La Roja también goleó 3-0 a Serbia en marzo. En total, el conjunto español ha marcado siete goles y encajado cuatro en esos cinco compromisos, con una tendencia a no cerrar los partidos con la portería a cero.

Cabo Verde presenta tres victorias, una derrota y un empate en su última racha de cinco encuentros. Los Tiburones Azules vienen de golear 3-0 a Bermuda el 6 de junio y de hacer lo mismo ante Serbia el 31 de mayo con idéntico marcador. Su única derrota en este periodo llegó ante Chile por 4-2 en marzo. El equipo africano ha anotado nueve goles en cinco partidos, aunque también ha encajado seis, lo que refleja una cara ofensiva prometedora con cierta fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre España y Cabo Verde. Este partido del 15 de junio en Atlanta será el primer duelo oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo H del Mundial 2026, Cabo Verde ocupa la primera posición antes del inicio de la competición, mientras que España figura en el tercer puesto según la clasificación de arranque del torneo.