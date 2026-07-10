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World Cup - Cuartos de final Los Angeles Stadium

Cómo ver España vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en tu región.

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España y Bélgica se miden este viernes en los cuartos de final del Mundial 2026, con el SoFi Stadium de Los Ángeles como escenario de un duelo que decidirá quién avanza a las semifinales del torneo.

La Roja llega al partido en estado de gracia absoluta. Luis de la Fuente ha construido un equipo que no ha encajado ni un solo gol en todo el torneo, y el portero Unai Simón ha establecido un nuevo récord de minutos sin recibir gol en una Copa del Mundo. En la ronda de octavos, un tanto en el tiempo de descuento de Mikel Merino bastó para eliminar a Portugal y prolongar una racha histórica.

Bélgica, por su parte, llegó a Los Ángeles con una contundente victoria por 4-1 sobre los Estados Unidos en Seattle, resultado que despejó cualquier duda sobre la capacidad ofensiva de los Diablos Rojos. El equipo de Rudi Garcia ha anotado 13 goles en sus últimos cinco partidos y llega con una racha de 18 encuentros sin perder en todas las competiciones.

El golpe más duro para Bélgica de cara a este partido es la baja confirmada de Amadou Onana, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior durante el partido ante Estados Unidos. Su ausencia deja un hueco notable en el centro del campo belga que Youri Tielemans y Nicolas Raskin deberán cubrir.

España, en cambio, afronta el partido con la plantilla prácticamente al completo. Nico Williams ha superado unas molestias físicas y se espera que esté disponible, mientras que Marcos Llorente pugna por un puesto en el lateral derecho. Mikel Oyarzabal, máximo goleador del equipo con cuatro tantos en el torneo, es la referencia ofensiva de La Roja.

El ganador de este encuentro se medirá al vencedor del duelo entre Francia y Marruecos en las semifinales, programadas para el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

España, dirigida por Luis de la Fuente, no registra lesiones ni sanciones confirmadas en su plantilla de cara a este partido. No se ha anunciado un once inicial oficial y no hay alineación probable disponible por el momento. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Bélgica, con Rudi Garcia al frente, afronta el partido con la sensible baja de Amadou Onana, descartado para el resto del Mundial tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior. Zeno Debast también deberá pasar una prueba de aptitud física antes del partido. No hay alineación confirmada disponible en este momento y el equipo se irá completando con las últimas novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 24 A. Onana

Forma

España suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, todos ellos en este Mundial. Su resultado más reciente fue la victoria por 1-0 ante Portugal en octavos de final, resuelta en el tiempo de descuento. En esa misma fase del torneo, La Roja había goleado a Austria por 3-0, y en la fase de grupos se impuso a Arabia Saudí por 4-0 y a Uruguay por 1-0, con un empate sin goles ante Cabo Verde. España ha marcado ocho goles y no ha encajado ninguno en estos cinco encuentros.

Bélgica acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, también todos en el Mundial. El más reciente fue la goleada por 4-1 a Estados Unidos en Seattle. Antes, los Diablos Rojos superaron a Senegal por 3-2 en un dramático partido de octavos y aplastaron a Nueva Zelanda por 5-1 en la fase de grupos. Los empates ante Irán (0-0) y Egipto (1-1) completan la serie. Bélgica ha anotado 13 goles y ha recibido cuatro en estos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones que figura en los registros disponibles fue un amistoso disputado en septiembre de 2016, en el que España se impuso por 2-0 con Bélgica como equipo local nominal. Antes de ese duelo, España venció a Bélgica por 5-0 en un clasificatorio para el Mundial de 2009, resultado que llegó tras una victoria española por 2-1 en Bruselas en octubre de 2008. En los cinco partidos registrados, España ganó los cinco, con un balance de 11 goles a favor y uno en contra.

Clasificación

Bélgica terminó primera del Grupo G en esta Copa del Mundo. España ganó el Grupo H y llega a los cuartos de final como líder de su zona del cuadro.