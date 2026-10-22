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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

Cómo ver Dinamo Zagreb vs NEC Nimega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Dinamo Zagreb vs NEC Nimega está disponible para ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Dinamo Zagreb recibe al NEC Nimega en el Stadion Maksimir de Zagreb en un partido de Europa League que llega en un momento decisivo para ambos equipos en la clasificación del torneo.

El conjunto croata atraviesa un buen momento de forma. Tras caer ante el Hajduk Split en la liga doméstica, el Dinamo respondió con una victoria 1-0 ante el Anderlecht en Europa League y luego goleó 5-1 al Slaven, lo que demuestra una capacidad de reacción notable bajo las órdenes de Mario Kovacevic.

El NEC Nimega llega a Zagreb en un estado de forma muy diferente. El equipo de Dick Schreuder acumula cuatro empates en sus últimos cinco partidos, incluyendo un 1-1 ante el Ajax en la Eredivisie y un 1-1 ante el Levski Sofía en Europa League, aunque sigue cargando con la pesada derrota por 5-0 ante la Juventus en la misma competición.

En la tabla de Europa League, el Dinamo ocupa una posición más cómoda que su rival, lo que convierte este partido en una oportunidad para los croatas de consolidarse en la parte alta y para los holandeses de recortar distancias antes de que la fase de grupos avance.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mario Kovacevic dirige al Dinamo Zagreb sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Las novedades del equipo se actualizarán conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el lado del NEC Nimega, Dick Schreuder tampoco cuenta con información oficial sobre lesionados o suspendidos disponible en este momento. El once probable de ambos equipos se confirmará más cerca del inicio del encuentro.

Forma

El Dinamo Zagreb presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una contundente victoria 5-1 ante el Slaven, y antes de eso se impusieron 1-0 al Anderlecht en Europa League. En ese período de cinco encuentros, el equipo croata ha marcado 13 goles y ha encajado 10.

El NEC Nimega ha encadenado cuatro empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente acabó 2-2 ante el Fortuna Sittard en la Eredivisie, mientras que el resultado más negativo del período fue la derrota por 5-0 ante la Juventus en Europa League. En total, el conjunto holandés ha anotado cinco goles y ha recibido nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Dinamo Zagreb DZG 3 NEC Nimega NEC 2 F 3 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de octubre de 2008 en Europa League, con victoria del Dinamo Zagreb por 3-2 como local. Con un único precedente disponible, el Dinamo parte con el único triunfo en el historial entre estos dos clubes.

Clasificación

En la clasificación de Europa League, el Dinamo Zagreb se encuentra en la decimocuarta posición, mientras que el NEC Nimega ocupa el puesto 27. La distancia entre ambos en la tabla otorga a los croatas una ventaja de partida, aunque los holandeses tienen margen para recortar puntos con una victoria en Zagreb.