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Dinamo Zagreb vs NEC Nimega: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Dinamo Zagreb vs NEC Nimega
Dinamo Zagreb
NEC Nimega
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Dinamo Zagreb y NEC Nimega, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Dinamo Zagreb vs NEC Nimega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Dinamo Zagreb vs NEC Nimega está disponible para ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del partido.

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El Dinamo Zagreb recibe al NEC Nimega en el Stadion Maksimir de Zagreb en un partido de Europa League que llega en un momento decisivo para ambos equipos en la clasificación del torneo.

El conjunto croata atraviesa un buen momento de forma. Tras caer ante el Hajduk Split en la liga doméstica, el Dinamo respondió con una victoria 1-0 ante el Anderlecht en Europa League y luego goleó 5-1 al Slaven, lo que demuestra una capacidad de reacción notable bajo las órdenes de Mario Kovacevic.

El NEC Nimega llega a Zagreb en un estado de forma muy diferente. El equipo de Dick Schreuder acumula cuatro empates en sus últimos cinco partidos, incluyendo un 1-1 ante el Ajax en la Eredivisie y un 1-1 ante el Levski Sofía en Europa League, aunque sigue cargando con la pesada derrota por 5-0 ante la Juventus en la misma competición.

En la tabla de Europa League, el Dinamo ocupa una posición más cómoda que su rival, lo que convierte este partido en una oportunidad para los croatas de consolidarse en la parte alta y para los holandeses de recortar distancias antes de que la fase de grupos avance.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Dinamo Zagreb contra NEC Nimega alineaciones probables

Manager

  • M. Kovacevic

Mario Kovacevic dirige al Dinamo Zagreb sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Las novedades del equipo se actualizarán conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el lado del NEC Nimega, Dick Schreuder tampoco cuenta con información oficial sobre lesionados o suspendidos disponible en este momento. El once probable de ambos equipos se confirmará más cerca del inicio del encuentro.

Forma

DZG

DZG - Formulario

NKL
W3-2
VUK
W0-4
HAS
L2-1
AND
W1-0
SLA
W1-5
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NEC

NEC - Formulario

JUV
L5-0
GAE
D1-1
AJX
D1-1
LES
D1-1
SIT
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Dinamo Zagreb presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una contundente victoria 5-1 ante el Slaven, y antes de eso se impusieron 1-0 al Anderlecht en Europa League. En ese período de cinco encuentros, el equipo croata ha marcado 13 goles y ha encajado 10.

El NEC Nimega ha encadenado cuatro empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente acabó 2-2 ante el Fortuna Sittard en la Eredivisie, mientras que el resultado más negativo del período fue la derrota por 5-0 ante la Juventus en Europa League. En total, el conjunto holandés ha anotado cinco goles y ha recibido nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Dinamo ZagrebEmpateNEC Nimega
1
0
0
Europa League
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
3
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de octubre de 2008 en Europa League, con victoria del Dinamo Zagreb por 3-2 como local. Con un único precedente disponible, el Dinamo parte con el único triunfo en el historial entre estos dos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de Europa League, el Dinamo Zagreb se encuentra en la decimocuarta posición, mientras que el NEC Nimega ocupa el puesto 27. La distancia entre ambos en la tabla otorga a los croatas una ventaja de partida, aunque los holandeses tienen margen para recortar puntos con una victoria en Zagreb.

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