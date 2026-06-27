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Cómo ver Croacia vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones para ver Croacia vs Ghana por televisión y en streaming están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Croacia y Ghana se enfrentan este sábado en el Philadelphia Stadium en lo que será el cierre del Grupo L del Mundial de la FIFA 2026. El partido arranca a las 5:00 PM y definirá quién avanza a la Ronda de 32.

Zlatko Dalic llega a Filadelfia con su equipo en una posición comprometida. Los Vatreni cayeron 4-2 ante Inglaterra en el debut, pero respondieron con una victoria 1-0 sobre Panamá el 23 de junio. Con tres puntos y en tercer lugar, Croacia sabe que solo una victoria les garantiza el control total de su clasificación.

Ghana llega en mejor estado. Carlos Queiroz construyó un equipo que venció 1-0 a Panamá y aguantó el 0-0 ante Inglaterra en Foxborough, donde el técnico salió furioso al reclamar un penalti y una expulsión que el VAR no señaló. Cuatro puntos y la portería imbatida en dos partidos ubican a los Black Stars en segundo lugar del grupo.

La aritmética es clara para Ghana: no perder es suficiente para avanzar. Para Croacia, en cambio, no hay margen de error.

Jordan Ayew, Iñaki Williams y Antoine Semenyo conforman un ataque disciplinado y peligroso en transición. Queiroz ha moldeado un bloque que concede poco y castiga al contraataque, y el mediocampo croata, con toda la clase de Luka Modric, deberá encontrar la forma de romperlo.

Con ambas selecciones conscientes de lo que está en juego, el partido promete ser tenso y directo desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Zlatko Dalic presenta un once proyectado con Dominik Livakovic bajo palos y una línea de cuatro defensores formada por Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol y Marin Pongracic. Mateo Kovacic e Ivan Perisic anclan el mediocampo junto a Martin Baturina y Marco Pasalic, con Luka Modric en su rol habitual y Petar Musa como referencia ofensiva. Croacia no registra bajas por lesión ni sanción en este momento.

Carlos Queiroz alinea a Benjamin Asare en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah y Marvin Senaya. Kwasi Sibo y Thomas Partey forman la dupla en el centro del campo, con Caleb Yirenkyi aportando amplitud junto a Iñaki Williams y Antoine Semenyo, y Jordan Ayew como delantero centro. Ghana tampoco reporta lesionados ni suspendidos. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Croacia llega a este partido con un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 8 goles marcados y 7 encajados. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 sobre Panamá en el Mundial el 23 de junio, que llegó tras la derrota 4-2 ante Inglaterra en el debut del torneo. En los amistosos previos, los Vatreni sumaron un triunfo 2-1 ante Eslovenia, pero cedieron 2-0 ante Bélgica y 3-1 ante Brasil.

Ghana acumula 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue el 0-0 ante Inglaterra el 23 de junio, que siguió a la victoria 1-0 sobre Panamá en su debut mundialista. Los Black Stars no han encajado ningún gol en los dos partidos del torneo. En amistosos anteriores, empataron 1-1 con Gales, perdieron 2-0 ante México y cayeron 2-1 ante Alemania.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Croacia y Ghana en el conjunto de datos actual.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Croacia ocupa la tercera posición y Ghana la segunda antes de este último partido de la fase de grupos.