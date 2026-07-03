Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Kansas City Stadium

Cómo ver Colombia vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Colombia y Ghana se miden en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 en el Kansas City Stadium, con un lugar en la Ronda de 16 en juego para ambas selecciones.

Los Cafeteros llegan a la eliminatoria directa como líderes del Grupo K, con siete puntos y una sola gol en contra en tres partidos. Néstor Lorenzo ha construido un equipo sólido y confiado, capaz de combinar solidez defensiva con un ataque de alto voltaje.

El empate sin goles ante Portugal selló el primer puesto del grupo y confirmó que Colombia no solo sabe ganar, sino también administrar. James Rodríguez, capitán y cerebro del equipo, intercambió palabras con su excompañero Cristiano Ronaldo tras ese partido, una imagen que ilustra el nivel al que este Colombia se mueve con naturalidad.

Ghana llega por una ruta más accidentada. Carlos Queiroz, que conoce a varios jugadores colombianos de su etapa como técnico de Los Cafeteros entre 2019 y 2020, logró clasificar a las Estrellas Negras como uno de los mejores terceros del Grupo L con cuatro puntos. Una victoria ante Panamá y un empate ante Inglaterra les bastaron para avanzar, aunque la derrota 2-1 frente a Croacia en la última jornada dejó algunas dudas sobre su solidez.

El duelo táctico central pasará por la capacidad de Thomas Partey para frenar la distribución de Richard Ríos y cortar el suministro hacia Luis Díaz en banda. Si Ghana logra mantener su bloque medio organizado, puede complicarle la vida a Colombia durante largos tramos del partido.

Para saber cómo ver Colombia vs Ghana en directo, el canal de televisión, la transmisión en línea y la hora de inicio, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

Colombia no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido. Néstor Lorenzo cuenta con todos sus efectivos disponibles y apunta al siguiente once probable: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Suárez.

Ghana tampoco tiene ausencias confirmadas. Carlos Queiroz dispone de toda su plantilla y el once proyectado es: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el 0-0 ante Portugal el 27 de junio, que les dio el primer puesto del Grupo K. Antes de eso, ganaron 1-0 a la República Democrática del Congo y se impusieron 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista. En amistosos previos al torneo, vencieron a Jordania 2-0 y a Costa Rica 3-1. En esos cinco partidos, Colombia marcó seis goles y no encajó ninguno.

Ghana acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue una derrota 2-1 ante Croacia el 27 de junio, que puso fin a su racha sin perder en el torneo. Previamente, empataron 0-0 con Inglaterra y ganaron 1-0 a Panamá en el arranque del Mundial. En amistosos, igualaron 1-1 con Gales y cayeron 2-0 ante México. Las Estrellas Negras marcaron tres goles y encajaron cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos directos entre Colombia y Ghana en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. Este duelo en Kansas City es, de hecho, el primer encuentro entre las dos naciones en la historia del torneo.

Clasificación

Colombia terminó primera en el Grupo K. Ghana avanzó desde el Grupo L como uno de los mejores terceros clasificados, ocupando la tercera plaza de su grupo.