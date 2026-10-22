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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Celtic Park

Cómo ver Celtic vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de transmisión en directo para ver Celtic vs Celta Vigo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Celtic recibe a Celta Vigo en Celtic Park, Glasgow, en un partido de la UEFA Europa League que llega en un momento delicado para ambos clubes en la competición continental.

Los de Martin O'Neill atraviesan una fase irregular. Tras encadenar tres derrotas consecutivas, el equipo escocés logró reponerse con victorias ante Motherwell y Heart of Midlothian, aunque la contundente derrota 4-1 frente al Benfica en la jornada europea anterior dejó en evidencia las carencias del equipo a nivel continental.

Celta Vigo, dirigido por Claudio Giraldez, llega desde Galicia con una dinámica también irregular. Los vigoneses perdieron ante Juventus en su última salida europea, aunque en LaLiga consiguieron imponerse 2-1 al Alavés en su partido más reciente.

Ambos equipos ocupan posiciones comprometidas en la clasificación general de la Europa League, lo que convierte este duelo en un encuentro de gran importancia para mantener vivas las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.

Si quieres seguir el partido en directo, a continuación te explicamos todas las opciones disponibles para verlo.

Noticias del equipo y escuadras

Martin O'Neill dirige al Celtic sin que se hayan confirmado bajas ni alineación probable de cara a este partido; se esperan actualizaciones más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Claudio Giraldez tampoco ha dado a conocer su once titular ni ha reportado lesionados o sancionados, por lo que los detalles del equipo se completarán próximamente.

Forma

El Celtic llega con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 7-1 ante Heart of Midlothian en la Premiership, aunque en Europa acumulan dos derrotas seguidas, la última de ellas un contundente 4-1 contra el Benfica. Antes de eso, cayeron 1-3 ante el Ferencvaros y 1-0 frente al Rangers en liga.

Celta Vigo presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El cuadro gallego venció 2-1 al Alavés en su último partido de LaLiga, pero en Europa perdió 2-1 ante la Juventus. Su única derrota continental anterior fue un 1-0 ante el Omonia Nicosia, mientras que en liga sumaron un empate sin goles frente al Elche y una amplia victoria 5-0 sobre el Racing Santander.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre ambos equipos es muy reducido. El encuentro más reciente se disputó el 12 de diciembre de 2002 en la Europa League, con victoria del Celta Vigo por 2-1 como local. El único otro precedente registrado es del 28 de noviembre de 2002, también en Europa League, cuando el Celtic ganó 1-0 en casa. El balance global entre ambos conjuntos arroja una victoria para cada equipo en los dos partidos disputados.

Clasificación

En la clasificación general de la Europa League, Celtic ocupa la posición 33 y Celta Vigo la 28, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la tabla y convierte este partido en un duelo directo por alejarse de los puestos de eliminación.