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Celtic vs Celta Vigo: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Celtic vs Celta Vigo
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Celta Vigo
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Cómo ver el partido de Europa League entre Celtic y Celta Vigo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Celtic vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de transmisión en directo para ver Celtic vs Celta Vigo se detallan a continuación.

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Celtic recibe a Celta Vigo en Celtic Park, Glasgow, en un partido de la UEFA Europa League que llega en un momento delicado para ambos clubes en la competición continental.

Los de Martin O'Neill atraviesan una fase irregular. Tras encadenar tres derrotas consecutivas, el equipo escocés logró reponerse con victorias ante Motherwell y Heart of Midlothian, aunque la contundente derrota 4-1 frente al Benfica en la jornada europea anterior dejó en evidencia las carencias del equipo a nivel continental.

Celta Vigo, dirigido por Claudio Giraldez, llega desde Galicia con una dinámica también irregular. Los vigoneses perdieron ante Juventus en su última salida europea, aunque en LaLiga consiguieron imponerse 2-1 al Alavés en su partido más reciente.

Ambos equipos ocupan posiciones comprometidas en la clasificación general de la Europa League, lo que convierte este duelo en un encuentro de gran importancia para mantener vivas las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.

Si quieres seguir el partido en directo, a continuación te explicamos todas las opciones disponibles para verlo.

Noticias del equipo y escuadras

Celtic contra Celta Vigo alineaciones probables

Manager

  • Martin O´Neill

Martin O'Neill dirige al Celtic sin que se hayan confirmado bajas ni alineación probable de cara a este partido; se esperan actualizaciones más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Claudio Giraldez tampoco ha dado a conocer su once titular ni ha reportado lesionados o sancionados, por lo que los detalles del equipo se completarán próximamente.

Forma

CEL

CEL - Formulario

FTC
L1-3
RAN
L0-1
MOT
W0-2
BEN
L4-1
HEA
W7-1
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L1-0
SAN
W5-0
ELC
D0-0
JUV
L1-2
ALA
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Celtic llega con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 7-1 ante Heart of Midlothian en la Premiership, aunque en Europa acumulan dos derrotas seguidas, la última de ellas un contundente 4-1 contra el Benfica. Antes de eso, cayeron 1-3 ante el Ferencvaros y 1-0 frente al Rangers en liga.

Celta Vigo presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El cuadro gallego venció 2-1 al Alavés en su último partido de LaLiga, pero en Europa perdió 2-1 ante la Juventus. Su única derrota continental anterior fue un 1-0 ante el Omonia Nicosia, mientras que en liga sumaron un empate sin goles frente al Elche y una amplia victoria 5-0 sobre el Racing Santander.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CelticEmpateCelta Vigo
1
0
1
Europa League
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
F
Europa League
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

El historial entre ambos equipos es muy reducido. El encuentro más reciente se disputó el 12 de diciembre de 2002 en la Europa League, con victoria del Celta Vigo por 2-1 como local. El único otro precedente registrado es del 28 de noviembre de 2002, también en Europa League, cuando el Celtic ganó 1-0 en casa. El balance global entre ambos conjuntos arroja una victoria para cada equipo en los dos partidos disputados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación general de la Europa League, Celtic ocupa la posición 33 y Celta Vigo la 28, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la tabla y convierte este partido en un duelo directo por alejarse de los puestos de eliminación.

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