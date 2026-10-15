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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Vigo vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Celta Vigo y Juventus se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Juventus visita el Abanca Balaídos de Vigo para medirse a Celta en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, con los italianos llegando como claros favoritos sobre el papel.

Luciano Spalletti lleva a la Vecchia Signora a España como el equipo mejor clasificado de toda la competición, aunque su campaña doméstica ha estado lejos de ser impecable. El empate 1-1 ante el Cagliari en Serie A fue su último partido, y la jornada quedó marcada además por la expulsión del propio Spalletti al final del encuentro tras un tenso intercambio con el técnico rival.

Celta, dirigido por Claudio Giraldez, llega a este partido desde el extremo opuesto de la tabla europea. Los gallegos acumulan resultados irregulares en la competición y buscarán en el calor de Balaídos el impulso necesario para cambiar su dinámica.

En LaLiga, el equipo de Giraldez tampoco atraviesa su mejor momento. Un empate sin goles ante el Elche fue su resultado más reciente, aunque una goleada 5-0 sobre el Racing de Santander demostró que este equipo puede ser letal cuando encuentra su mejor versión.

Más allá del campo, Juventus sigue arrastrando el ruido de fondo de su disputa legal con Cristiano Ronaldo por salarios impagados, un caso que ahora llega al Tribunal Supremo. No es el contexto ideal para un equipo que aspira a protagonizar una seria carrera europea.

Para Spalletti, ganar en Vigo reforzaría el liderato de la Juventus en la Europa League y enviaría un mensaje claro sobre sus ambiciones continentales. Para Celta, esta noche es una oportunidad para demostrar que pueden competir contra los grandes.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Giraldez no ha confirmado el once probable del Celta Vigo para este partido, y por el momento no hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el equipo local. Se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Luciano Spalletti tampoco ha desvelado su alineación prevista, y no hay bajas confirmadas en la plantilla de la Juventus de cara a este desplazamiento a Vigo. La información se actualizará conforme esté disponible.

Forma

Celta Vigo llega a este partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Elche en LaLiga, mientras que su mejor actuación del período fue la contundente goleada 5-0 sobre el Racing de Santander. En esa misma racha se incluye una derrota 1-0 ante el Omonia Nicosia en Europa League. En total, los gallegos anotaron siete goles y encajaron tres en esos cinco partidos.

Juventus acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el 1-1 ante el Cagliari en Serie A, y en ese mismo tramo destaca la goleada 5-0 al NEC Nimega en Europa League y el triunfo 2-0 sobre el Atalanta. Una derrota 3-2 ante el Sassuolo y una caída en amistoso ante el Cremonese completan la secuencia. Los italianos marcaron nueve goles y recibieron cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre ambos equipos se limita a dos encuentros en la UEFA Europa League de marzo del año 2000. El partido más reciente de ese cruce se disputó en Vigo, donde el Celta se impuso con una rotunda victoria por 4-0. En el partido de ida, la Juventus se había llevado el triunfo por 1-0 en Italia. Con más de dos décadas separando aquellos duelos del actual, el historial ofrece un valor predictivo muy limitado.

Clasificación

En la Europa League, Juventus ocupa el primer puesto de la clasificación general, lo que los sitúa como el equipo a batir en la competición. Celta Vigo, en cambio, se encuentra en la posición 25, una situación que convierte este partido en una ocasión para que los gallegos demuestren que pueden sorprender a los favoritos en casa.