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Celta Vigo vs Juventus: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Celta Vigo vs Juventus
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Cómo ver el partido de Europa League entre Celta Vigo y Juventus, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 2
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Cómo ver Celta Vigo vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Celta Vigo y Juventus se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo.

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Juventus visita el Abanca Balaídos de Vigo para medirse a Celta en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, con los italianos llegando como claros favoritos sobre el papel.

Luciano Spalletti lleva a la Vecchia Signora a España como el equipo mejor clasificado de toda la competición, aunque su campaña doméstica ha estado lejos de ser impecable. El empate 1-1 ante el Cagliari en Serie A fue su último partido, y la jornada quedó marcada además por la expulsión del propio Spalletti al final del encuentro tras un tenso intercambio con el técnico rival.

Celta, dirigido por Claudio Giraldez, llega a este partido desde el extremo opuesto de la tabla europea. Los gallegos acumulan resultados irregulares en la competición y buscarán en el calor de Balaídos el impulso necesario para cambiar su dinámica.

En LaLiga, el equipo de Giraldez tampoco atraviesa su mejor momento. Un empate sin goles ante el Elche fue su resultado más reciente, aunque una goleada 5-0 sobre el Racing de Santander demostró que este equipo puede ser letal cuando encuentra su mejor versión.

Más allá del campo, Juventus sigue arrastrando el ruido de fondo de su disputa legal con Cristiano Ronaldo por salarios impagados, un caso que ahora llega al Tribunal Supremo. No es el contexto ideal para un equipo que aspira a protagonizar una seria carrera europea.

Para Spalletti, ganar en Vigo reforzaría el liderato de la Juventus en la Europa League y enviaría un mensaje claro sobre sus ambiciones continentales. Para Celta, esta noche es una oportunidad para demostrar que pueden competir contra los grandes.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Celta Vigo contra Juventus alineaciones probables

Manager

  • C. Giraldez

Claudio Giraldez no ha confirmado el once probable del Celta Vigo para este partido, y por el momento no hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el equipo local. Se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Luciano Spalletti tampoco ha desvelado su alineación prevista, y no hay bajas confirmadas en la plantilla de la Juventus de cara a este desplazamiento a Vigo. La información se actualizará conforme esté disponible.

Forma

CEL

CEL - Formulario

GET
D1-1
MAL
D1-1
OMO
L1-0
SAN
W5-0
ELC
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

SAS
L3-2
NEC
W5-0
ATA
W2-0
CRE
L0-1
CGL
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Celta Vigo llega a este partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Elche en LaLiga, mientras que su mejor actuación del período fue la contundente goleada 5-0 sobre el Racing de Santander. En esa misma racha se incluye una derrota 1-0 ante el Omonia Nicosia en Europa League. En total, los gallegos anotaron siete goles y encajaron tres en esos cinco partidos.

Juventus acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el 1-1 ante el Cagliari en Serie A, y en ese mismo tramo destaca la goleada 5-0 al NEC Nimega en Europa League y el triunfo 2-0 sobre el Atalanta. Una derrota 3-2 ante el Sassuolo y una caída en amistoso ante el Cremonese completan la secuencia. Los italianos marcaron nueve goles y recibieron cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta VigoEmpateJuventus
1
0
1
Europa League
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
4
Juventus badge
Juventus
JUV
0
F
Europa League
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
4Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron0/2

El historial entre ambos equipos se limita a dos encuentros en la UEFA Europa League de marzo del año 2000. El partido más reciente de ese cruce se disputó en Vigo, donde el Celta se impuso con una rotunda victoria por 4-0. En el partido de ida, la Juventus se había llevado el triunfo por 1-0 en Italia. Con más de dos décadas separando aquellos duelos del actual, el historial ofrece un valor predictivo muy limitado.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la Europa League, Juventus ocupa el primer puesto de la clasificación general, lo que los sitúa como el equipo a batir en la competición. Celta Vigo, en cambio, se encuentra en la posición 25, una situación que convierte este partido en una ocasión para que los gallegos demuestren que pueden sorprender a los favoritos en casa.

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