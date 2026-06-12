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World Cup - Copa del Mundo - Grupo C New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Brazil vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Marruecos se puede ver en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de transmisión disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Marruecos abren su camino en la Copa del Mundo 2026 con un duelo del Grupo C en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Para la Seleção, es el primer paso en la búsqueda de su sexta estrella mundialista; para los Leones del Atlas, la oportunidad de demostrar que Qatar 2022 no fue un accidente.

Brasil llega al torneo bajo la dirección de Carlo Ancelotti, quien asumió el mando de la Seleção con el objetivo de devolverle al equipo su condición de favorito indiscutible. La preparación previa al torneo no fue perfecta: una derrota ante Francia por 2-1 en marzo quedó como la nota negativa, aunque los brasileños respondieron con victorias convincentes ante Croacia (3-1) y Panamá (6-2) en los amistosos más recientes.

Marruecos, por su parte, llega con una solidez táctica que ya conoce el mundo entero. Mohamed Ouahbi conduce a un equipo que no pierde la costumbre de sumar: tres victorias en sus últimos cinco partidos, con goleadas ante Madagascar (4-0) y Burundi (5-0) que evidencian su poderío ofensivo en la recta final de la preparación.

El historial reciente entre ambos favorece a Marruecos. En el único antecedente registrado en los últimos años, los africanos se impusieron 2-1 en un amistoso disputado en marzo de 2023. Esa victoria sigue siendo un punto de referencia para los Leones del Atlas, que no temen al gigante sudamericano.

En la tabla del Grupo C, Brasil llega como líder mientras que Marruecos ocupa la tercera posición antes de que comience la fase de grupos. Ambos equipos saben que un buen arranque puede ser determinante para definir el rumbo del grupo.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo: canales de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, no ha confirmado una alineación titular ni ha reportado bajas por lesión o suspensión de cara a este partido inaugural. El cuerpo técnico mantiene reserva sobre la convocatoria definitiva, y cualquier novedad se actualizará antes del pitido inicial.

Marruecos, bajo las órdenes de Mohamed Ouahbi, tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados en los datos disponibles. Al igual que su rival, el técnico marroquí guarda sus cartas y no ha dado a conocer el once probable. Se esperan más detalles conforme se acerque la fecha del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al torneo con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La Seleção venció a Egipto 2-1 el 6 de junio, su resultado más reciente, y antes había goleado a Panamá 6-2 y superado a Croacia 3-1. La única derrota en ese período llegó ante Francia por 2-1 en marzo, mientras que el empate 1-1 ante Túnez data de noviembre de 2025. En total, Brasil marcó 13 goles y encajó 7 en esos cinco compromisos.

Marruecos presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin ninguna derrota. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Noruega el 7 de junio, mientras que antes los Leones del Atlas aplastaron a Madagascar 4-0 y a Burundi 5-0. También sumaron ante Paraguay (2-1) y empataron con Ecuador (1-1). El equipo de Ouahbi anotó 13 goles y recibió apenas 3 en ese tramo, una solidez defensiva que llama la atención.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Último partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Marruecos 2 - 1 Brazil 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único encuentro registrado entre ambas selecciones en los últimos años tuvo lugar el 25 de marzo de 2023, cuando Marruecos venció a Brasil por 2-1 en un amistoso internacional. Ese resultado, con Marruecos como local, es el único antecedente disponible en el historial reciente entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Brasil ocupa la primera posición y Marruecos la tercera antes del inicio de la fase de grupos.