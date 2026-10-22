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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bournemouth y AC Milán se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los enlaces para acceder al live stream del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Vitality Stadium acoge un duelo europeo de alto voltaje cuando Bournemouth recibe a AC Milán en la Europa League. Los Cherries llegan con la confianza intacta tras un arranque europeo sin derrota, mientras que los rossoneri necesitan sumar para no perder terreno en la fase de grupos.

Bournemouth ha encontrado en Europa su mejor versión esta temporada. Marco Rose ha construido un equipo sólido en competición continental, con victorias ante Real Sociedad y Sturm Graz que demuestran que los de la Costa Sur son capaces de competir con cualquier rival.

AC Milán llega con bajas sensibles que complican los planes de Ruben Amorim. Goncalo Ramos, fichado en verano por 74 millones de euros, ha sufrido una sobrecarga muscular en la pantorrilla y queda descartado. Samuel Chukwueze también se cae de la convocatoria por una lesión de cadera que podría mantenerle alejado durante varios meses.

La ausencia de Ramos abre la puerta a Francesco Camarda, el delantero italiano de 18 años que podría repetir titularidad en la competición continental. El joven continúa ganando protagonismo en el primer equipo ante la adversidad, y esta noche tiene otra oportunidad de demostrar su valía.

En cuanto al conjunto local, existe la posibilidad de que Eli Junior Kroupi, el joven delantero francés que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con 13 goles, pueda aparecer en la convocatoria. Su recuperación de una fractura de metatarso ha ido mejor de lo esperado, aunque Rose deberá decidir si arriesga con él en Europa o lo reserva para la Premier League.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Marco Rose no ha confirmado su once inicial ni ha facilitado datos oficiales sobre bajas o sanciones, por lo que la alineación definitiva se conocerá más cerca del inicio del partido. En el caso del AC Milán, Ruben Amorim afronta dos bajas de peso: Goncalo Ramos está descartado tras sufrir una sobrecarga en la pantorrilla durante el entrenamiento, y Samuel Chukwueze tampoco estará disponible por una lesión de cadera. Con el delantero portugués fuera, Francesco Camarda apunta a la titularidad como referencia ofensiva. Se actualizará cualquier información adicional conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

Bournemouth llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Cherries vienen de ganar 2-0 al Sunderland en la Premier League, y antes de eso firmaron una contundente victoria por 3-0 ante Sturm Graz en Europa. Sus dos tropiezos llegaron ante Chelsea, donde cayeron por 5-1, y ante Liverpool, con una derrota por 0-1. En total, han marcado ocho goles y encajado siete en este período. AC Milán también presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los rossoneri ganaron 3-2 al Atalanta en Serie A y antes aplastaron 4-0 al Salzburgo en Europa. Su único tropiezo reciente fue la derrota 0-2 ante el Benfica en el debut europeo, aunque desde entonces han encadenado cuatro partidos sin perder. Han anotado once goles y recibido cinco en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Bournemouth BOU 1 AC Milán MIL 2 F 1 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre ambos equipos data de septiembre de 2016, cuando AC Milán se impuso 2-1 al Bournemouth en un encuentro amistoso. Con tan solo un antecedente disponible, el historial entre estos dos clubes es prácticamente virgen, lo que convierte este duelo europeo en territorio desconocido para ambas aficiones.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Bournemouth ocupa la quinta posición, mientras que AC Milán figura en el decimosexto puesto. Los rossoneri necesitan puntos para escalar posiciones y asegurar su presencia en las rondas eliminatorias de la competición.