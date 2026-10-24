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Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt se podrá seguir en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Borussia Dortmund recibe a Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park en el partido más atractivo del séptimo jornada de la Bundesliga. El encuentro se disputará el sábado 24 de octubre con horario de inicio a las 18:30 horas.

El BVB llega al partido en un momento de cierta recuperación anímica. Tras el triunfo por 2-1 ante Sabah FK en Bakú en la Liga de Campeones, Niko Kovac consiguió poner fin a una racha de tres partidos sin ganar. Serhou Guirassy fue el gran protagonista con un doblete decisivo.

En la Bundesliga, sin embargo, los de Dortmund no terminan de encontrar su mejor versión. El empate sin goles ante Union Berlin fue el reflejo de un equipo que sigue buscando regularidad en ataque. Actualmente ocupan la segunda posición en la tabla, lo que convierte este partido en una oportunidad para consolidar su estatus entre los mejores.

Eintracht Frankfurt llega a Dortmund en una posición más discreta en la clasificación, situada en el undécimo puesto. El conjunto de Adolf Huetter viene de vencer al FC Colonia por 1-0 en su último compromiso liguero, aunque antes sufrió una severa derrota por 6-0 ante RB Leipzig que pone en perspectiva su irregularidad.

La SGE afronta esta temporada sin competición europea por primera vez en varios años, lo que le permite concentrar todos sus recursos en la Bundesliga y el DFB-Pokal. Esa dedicación exclusiva podría ser un factor a tener en cuenta en un partido que se presenta exigente para ambos.

Para saber dónde ver el partido en directo por TV y live stream, consulta la información de emisión a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Niko Kovac no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas por lesión. Si no hay cambios de última hora, el once probable del BVB sería el siguiente: Kobel; Ryerson, Anton, Gadou, Schlotterbeck; Nmecha, Bellingham; Svensson, Nwaneri, Beier; Guirassy.

En el lado visitante, Adolf Huetter tiene las bajas de Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins y Oscar Hoejlund. El once probable de la Eintracht sería: Atubolu; Koch, Kosugi, Maluze, Brassier; Götze, Chaibi, Onyedika; Doan, Burkardt, Ebnoutalib. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el horario de inicio.

Forma

El Borussia Dortmund acumula en sus últimos cinco partidos dos victorias, dos empates y una derrota. El resultado más reciente fue el triunfo 2-1 ante Sabah FK en la Liga de Campeones, mientras que antes el equipo empató 0-0 con Union Berlin en la Bundesliga. En total, el BVB ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese período.

Eintracht Frankfurt presenta en sus últimos cinco encuentros tres victorias, un empate y una derrota. La victoria más reciente fue por 1-0 ante el FC Colonia en la Bundesliga, aunque la derrota por 6-0 ante RB Leipzig sigue siendo el resultado más llamativo del tramo. La SGE ha anotado diez goles y ha recibido nueve en ese mismo período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de mayo de 2026 en la Bundesliga, con victoria del Borussia Dortmund por 3-2 en el Signal Iduna Park. En los últimos cinco duelos entre ambos, el BVB suma dos victorias frente a una del Frankfurt, con dos empates. Los encuentros han sido habitualmente con goles: el 3-3 del partido de enero de 2026 y el 1-1 en el DFB-Pokal de octubre de 2025 son buena muestra de ello.

Clasificación

En la Bundesliga, el Borussia Dortmund ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en la pelea directa por el título. Eintracht Frankfurt se encuentra en el undécimo puesto, en la zona media de la tabla, y necesita sumar para alejarse de cualquier riesgo y acercarse a los puestos europeos.