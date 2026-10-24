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Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

Cómo ver el partido de Bundesliga entre Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Bundesliga - Jornada 7
Signal Iduna Park

Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt se podrá seguir en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del partido.

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El Borussia Dortmund recibe a Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park en el partido más atractivo del séptimo jornada de la Bundesliga. El encuentro se disputará el sábado 24 de octubre con horario de inicio a las 18:30 horas.

El BVB llega al partido en un momento de cierta recuperación anímica. Tras el triunfo por 2-1 ante Sabah FK en Bakú en la Liga de Campeones, Niko Kovac consiguió poner fin a una racha de tres partidos sin ganar. Serhou Guirassy fue el gran protagonista con un doblete decisivo.

En la Bundesliga, sin embargo, los de Dortmund no terminan de encontrar su mejor versión. El empate sin goles ante Union Berlin fue el reflejo de un equipo que sigue buscando regularidad en ataque. Actualmente ocupan la segunda posición en la tabla, lo que convierte este partido en una oportunidad para consolidar su estatus entre los mejores.

Eintracht Frankfurt llega a Dortmund en una posición más discreta en la clasificación, situada en el undécimo puesto. El conjunto de Adolf Huetter viene de vencer al FC Colonia por 1-0 en su último compromiso liguero, aunque antes sufrió una severa derrota por 6-0 ante RB Leipzig que pone en perspectiva su irregularidad.

La SGE afronta esta temporada sin competición europea por primera vez en varios años, lo que le permite concentrar todos sus recursos en la Bundesliga y el DFB-Pokal. Esa dedicación exclusiva podría ser un factor a tener en cuenta en un partido que se presenta exigente para ambos.

Para saber dónde ver el partido en directo por TV y live stream, consulta la información de emisión a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
page.match.formation.title
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-4-2
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonF. NmechaF. NmechaJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyN. AtuboluN. AtuboluR. KochR. KochK. KosugiK. KosugiN. CollinsN. CollinsL. BrassierL. BrassierN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanJ. BurkardtJ. BurkardtY. EbnoutalibY. Ebnoutalib
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Eintracht Frankfurt

Manager

  • N. Kovac
  • A. Huetter

Niko Kovac no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas por lesión. Si no hay cambios de última hora, el once probable del BVB sería el siguiente: Kobel; Ryerson, Anton, Gadou, Schlotterbeck; Nmecha, Bellingham; Svensson, Nwaneri, Beier; Guirassy.

En el lado visitante, Adolf Huetter tiene las bajas de Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins y Oscar Hoejlund. El once probable de la Eintracht sería: Atubolu; Koch, Kosugi, Maluze, Brassier; Götze, Chaibi, Onyedika; Doan, Burkardt, Ebnoutalib. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el horario de inicio.

Forma

BVB

BVB - Formulario

VFB
W0-1
SVW
D2-2
BOD
L1-0
FCU
D0-0
SAB
W1-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SGE

SGE - Formulario

M05
W1-3
SCF
D2-2
EBS
W4-0
RBL
L6-0
KOE
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Borussia Dortmund acumula en sus últimos cinco partidos dos victorias, dos empates y una derrota. El resultado más reciente fue el triunfo 2-1 ante Sabah FK en la Liga de Campeones, mientras que antes el equipo empató 0-0 con Union Berlin en la Bundesliga. En total, el BVB ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese período.

Eintracht Frankfurt presenta en sus últimos cinco encuentros tres victorias, un empate y una derrota. La victoria más reciente fue por 1-0 ante el FC Colonia en la Bundesliga, aunque la derrota por 6-0 ante RB Leipzig sigue siendo el resultado más llamativo del tramo. La SGE ha anotado diez goles y ha recibido nueve en ese mismo período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateEintracht Frankfurt
3
1
1
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
F
DFB-Pokal
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de mayo de 2026 en la Bundesliga, con victoria del Borussia Dortmund por 3-2 en el Signal Iduna Park. En los últimos cinco duelos entre ambos, el BVB suma dos victorias frente a una del Frankfurt, con dos empates. Los encuentros han sido habitualmente con goles: el 3-3 del partido de enero de 2026 y el 1-1 en el DFB-Pokal de octubre de 2025 son buena muestra de ello.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
6420225+1714
W
D
W
W
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
D
D
W
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
6411156+913
L
W
D
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
W
W
W
D
W
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
W
L
W
L
W
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
W
L
D
L
W
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
L
W
L
W
L
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
D
D
W
D
W
9
HamburgoHamburgoHSV
6303615-99
W
W
W
L
L
10
AugsburgoAugsburgoFCA
62221612+48
L
D
L
D
W
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
W
L
D
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
6213811-37
L
W
L
D
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
W
L
L
W
L
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
L
L
D
W
D
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
D
L
W
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
D
W
L
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Bundesliga, el Borussia Dortmund ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en la pelea directa por el título. Eintracht Frankfurt se encuentra en el undécimo puesto, en la zona media de la tabla, y necesita sumar para alejarse de cualquier riesgo y acercarse a los puestos europeos.

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