Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs Universidad Catolica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para Boca Juniors vs Universidad Católica se detallan a continuación. Disney+ cuenta con los derechos del partido y puedes acceder al encuentro a través de su plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Boca Juniors recibe a Universidad Católica en la Copa Libertadores, con ambos clubes buscando puntos vitales en el Grupo D. El conjunto xeneize necesita reaccionar en casa tras un arranque continental complicado.

Boca llega a este partido en un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos, incluidas dos en la Copa Libertadores, han puesto presión sobre el técnico Claudio Ubeda. El empate 1-1 ante Cruzeiro en la jornada anterior no fue suficiente para aliviar las dudas que rodean al equipo en La Bombonera.

Universidad Católica, en cambio, llega con más confianza de lo que su posición en la tabla podría sugerir. El cuadro chileno, dirigido por Daniel Oscar Garnero, ya le ganó a Boca en el encuentro de ida, y esa victoria de 2-1 en Santiago a principios de abril es un antecedente que no pasa desapercibido.

Los visitantes vienen de ganar 2-0 ante Barcelona SC en la Copa Libertadores el pasado 22 de mayo, resultado que reforzó su posición en el grupo. Aunque cayeron ante Colo-Colo en la Primera División días después, su rendimiento continental ha sido sólido y consistente.

Para Boca, este partido es casi obligatorio. Lider del Grupo D en manos de Universidad Católica, los argentinos no pueden permitirse otro tropiezo en casa si quieren mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Boca Juniors vs Universidad Católica en vivo, incluyendo canales de transmisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Ubeda no ha confirmado el once inicial de Boca Juniors para este partido, y no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel xeneize. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

Del lado visitante, Daniel Oscar Garnero tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. Universidad Católica no registra bajas confirmadas por el momento, aunque los detalles definitivos del equipo se conocerán cuando se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Boca Juniors acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores el 20 de mayo. Entre los resultados negativos destaca la derrota 1-0 ante Barcelona SC en la misma competición, además de una caída 2-3 ante Huracán en la Liga Profesional. En total, el conjunto de La Bombonera ha marcado seis goles y encajado siete en este tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva que preocupa.

Universidad Católica presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó el 22 de mayo con un 2-0 ante Barcelona SC en la Copa Libertadores. También registraron un empate sin goles ante Cruzeiro y una victoria 2-1 ante el mismo Barcelona SC a finales de abril. La única derrota en este período fue el 1-2 ante Colo-Colo en la Primera División el 24 de mayo. El equipo chileno ha marcado seis goles y recibido cuatro durante este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de abril de 2026 en la Copa Libertadores, con Universidad Católica ganando 1-2 como local ante Boca Juniors. Antes de este ciclo, los únicos antecedentes disponibles datan de 2005 en la Copa Sudamericana: Boca ganó 1-0 en Santiago y empató 2-2 en Buenos Aires. En los tres partidos registrados, Boca Juniors acumula una victoria y un empate, mientras que Universidad Católica suma una victoria.

Clasificación

En el Grupo D de la Copa Libertadores, Universidad Católica ocupa la primera posición, mientras que Boca Juniors se encuentra tercero en la tabla.