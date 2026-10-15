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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Cómo ver Benfica vs Celtic en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Benfica vs Celtic de la UEFA Europa League se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Disney+. Las opciones de canal de TV y live stream están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio da Luz de Lisboa acoge este partido de la UEFA Europa League entre Benfica y Celtic, dos clubes con historia en competición continental que llegan a este encuentro en momentos muy distintos de la temporada.

Marco Silva ha construido un equipo que domina en Portugal y que ya demostró su nivel europeo al vencer al AC Milán en la fase de grupos. El conjunto lisboeta llega con confianza, aunque la derrota reciente ante el FC Porto en liga le recuerda que ningún rival puede tomarse a la ligera.

El Celtic de Martin O'Neill atraviesa un período de turbulencias. Los escoceses encadenaron tres derrotas consecutivas antes de recuperar el paso con una victoria sobre Motherwell, y O'Neill llegó a plantearse su futuro en el club antes de reafirmar su compromiso con el proyecto.

Silva fue claro en la previa: el Celtic es un nombre grande en Europa y su equipo no puede permitirse subestimar al visitante. El técnico portugués y el centrocampista Georgiy Sudakov han pedido máxima concentración pese a la solidez mostrada en casa durante las últimas semanas.

El historial entre ambos equipos se remonta a sus enfrentamientos en la Liga de Campeones, lo que añade un trasfondo de rivalidad europea a un duelo que, sobre el papel, favorece al local pero que el Celtic disputará con la ambición de dar la sorpresa en Lisboa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Marco Silva prepara al Benfica sin que se hayan confirmado bajas ni alineación probable de cara a este partido. La información sobre el equipo se actualizará conforme se acerque el momento del pitido inicial.

Por parte del Celtic, Martin O'Neill tampoco ha facilitado datos sobre lesiones, sanciones ni once titular previsto. Cualquier novedad sobre la plantilla visitante se añadirá antes del comienzo del encuentro.

Forma

El Benfica llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con una sola derrota en ese período. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante el Guimarães en la Primeira Liga, y en ese tramo también registraron un triunfo 0-4 en Moreirense y el 3-1 ante el Gil Vicente. La única mancha fue la caída 3-1 frente al FC Porto. En total, el conjunto de Marco Silva marcó diez goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

El Celtic acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue un triunfo 0-2 ante Motherwell en la Premiership, pero antes encadenaron tres derrotas seguidas: 0-1 ante Rangers en liga, 1-3 ante el Ferencvaros en Europa League y 3-0 ante Rangers en la League Cup. Los escoceses ganaron un único partido en liga antes de esa mala racha, el 0-1 ante el St. Johnstone.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre Benfica y Celtic data del 20 de noviembre de 2012, cuando los portugueses se impusieron 2-1 en Lisboa en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En los cinco duelos registrados entre ambos equipos, todos ellos en la máxima competición continental, Benfica acumula tres victorias por una del Celtic, con un empate. Los portugueses han marcado siete goles en ese período y han encajado dos.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Benfica ocupa la séptima posición mientras que el Celtic se encuentra en el puesto 28. Esa diferencia de clasificación sitúa a los portugueses en zona de acceso directo a la siguiente ronda y a los escoceses en una posición que exige sumar puntos para no quedar eliminados en esta fase.