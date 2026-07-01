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Cómo ver Belgium vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los canales de televisión y las opciones de transmisión en vivo para ver Bélgica vs Senegal están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica y Senegal se miden en los octavos de final del Mundial 2026, con el partido programado para el 1 de julio en el Seattle Stadium. Los Diablos Rojos llegan como cabeza de grupo tras terminar primeros en el Grupo G, mientras que los Leones de la Teranga se colaron en la fase eliminatoria como uno de los ocho mejores terceros del torneo.

Bélgica cerró la fase de grupos con una goleada de 5-1 ante Nueva Zelanda que despejó todas las dudas. Leandro Trossard fue el gran protagonista con dos goles, y tanto Kevin De Bruyne como Romelu Lukaku demostraron que todavía tienen mucho que ofrecer a este nivel. Rudi Garcia salió al paso de las críticas a sus veteranos con contundencia, y la respuesta llegó sobre el césped.

Senegal, por su parte, tuvo que remontar un inicio de torneo complicado. Derrotas ante Francia y Noruega en los dos primeros partidos dejaron al equipo de Pape Thiaw al borde de la eliminación, pero una victoria por 5-0 ante Irak en la última jornada les bastó para avanzar como el único tercer clasificado con tres puntos en todo el torneo.

El camino de los senegaleses no estuvo exento de sorpresas. Sadio Mané no marcó ninguno de los cinco goles ante Irak, pero Papa Gueye, del Villarreal, anotó dos tantos saliendo desde el banquillo. Los partidos de Senegal en esta fase de grupos generaron un total de 14 goles, y el estadio de Seattle podría vivir otro encuentro de alto voltaje ofensivo.

Thiaw tendrá que gestionar esta eliminatoria sin su portero titular Edouard Mendy, que se perderá el partido por un esguince de rodilla. Mory Diaw, del Le Havre, ocupará la portería senegalesa en uno de los partidos más importantes de la historia reciente del fútbol africano.

Bélgica entra como favorita sobre el papel, pero Senegal tiene velocidad en la transición y presencia física para complicar la vida a cualquier rival europeo. Los de Garcia saben que el trabajo del grupo no sirve de nada si no dan un paso adelante en la fase eliminatoria.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Bélgica vs Senegal en directo, incluyendo canales de TV, opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia no ha confirmado un once probable para Bélgica de cara al partido de octavos de final, y en este momento no se registran bajas por lesión ni sanción entre los Diablos Rojos. Se actualizará la información conforme se acerque el pitido inicial.

Pape Thiaw tampoco ha desvelado su alineación prevista para Senegal, y no constan lesiones ni suspensiones en la convocatoria de los Leones de la Teranga. Sin embargo, la baja del portero titular Edouard Mendy por un esguince de rodilla es un factor determinante, y Mory Diaw apunta a ocupar el puesto bajo palos. Se añadirán novedades sobre el equipo a medida que se aproxime el encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Bélgica llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la contundente victoria por 5-1 ante Nueva Zelanda el 27 de junio en la fase de grupos del Mundial, con Trossard como figura del partido. Antes de ese encuentro, los belgas habían empatado a cero con Irán y a uno con Egipto en el torneo. En los amistosos previos al Mundial, derrotaron a Túnez por 5-0 y a Croacia por 2-0. En total, Bélgica anotó 13 goles y encajó 3 en esos cinco partidos.

Senegal suma una victoria, una derrota y un empate en sus últimas cinco actuaciones, con dos derrotas adicionales. Su partido más reciente fue la goleada por 5-0 ante Irak el 26 de junio, que les dio el billete a la siguiente ronda. En los encuentros anteriores del Mundial cayeron ante Noruega (3-2) y Francia (3-1). A eso se suman un empate sin goles con Arabia Saudí y una derrota por 3-2 ante Estados Unidos en amistosos. Los senegaleses marcaron 10 goles y encajaron 9 en ese período, con diez de sus últimos 12 tantos anotados en la segunda mitad.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Bélgica y Senegal en los registros disponibles. El partido del 1 de julio en el Seattle Stadium será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones que quede registrado en esta serie de datos.

Clasificación

Bélgica terminó como líder del Grupo G del Mundial, mientras que Senegal avanzó desde el Grupo I en la tercera posición.