Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Cómo ver Belgium vs Irán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bélgica e Irán se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica e Irán se enfrentan en el Los Angeles Stadium de Inglewood en la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026, con los tres puntos en juego para ambas selecciones.

Los Diablos Rojos llegaron a este partido tras un empate a uno ante Egipto en Seattle, resultado que dejó al técnico Rudi Garcia con más preguntas que respuestas sobre la cohesión colectiva de su equipo. La entrada de Romelu Lukaku en la segunda parte fue el detonante del gol belga, y el delantero del Napoli pugna ahora por un puesto en el once titular.

Irán, por su parte, protagonizó uno de los partidos más intensos de la primera jornada al remontar dos veces ante Nueva Zelanda para firmar un empate a dos en este mismo estadio. El gol de Mohammad Mohebi en el minuto 63 salvó el punto para el Team Melli y dejó al Grupo G completamente igualado.

La situación extradeportiva rodea también a la selección iraní. La Federación de Fútbol de Irán presentó una queja formal ante la FIFA por las restricciones de viaje impuestas por las autoridades estadounidenses, que obligan a los jugadores a entrar y salir del país el mismo día de los partidos, lo que complica su preparación y recuperación.

El entrenador Amir Ghalenoei tiene ante sí el reto de mantener la solidez defensiva que mostró ante los All Whites, mientras afina la maquinaria de contraataque que puede castigar a cualquier rival en transición. Kevin De Bruyne, capitán y motor creativo belga, es la gran amenaza que deberá neutralizar el centrocampista Saeid Ezatolahi.

Con el Grupo G igualado a un punto para los cuatro equipos, el ganador de este encuentro se pondrá en una posición privilegiada de cara a la clasificación para los octavos de final. Un empate, en cambio, mantendría la tensión hasta la última jornada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia recupera a prácticamente toda su plantilla para este partido. El único ausente confirmado es el defensa Zeno Debast por lesión. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper en la línea defensiva. Youri Tielemans y Hans Vanaken forman el doble pivote, con Jeremy Doku y Kevin De Bruyne aportando creatividad desde las bandas y el centro. Dodi Lukebakio y Romelu Lukaku completan el ataque.

Amir Ghalenoei no tiene bajas por lesión ni suspensiones confirmadas en el equipo iraní. El once probable apunta a Alireza Beiranvand en portería, con Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Ramin Rezaeian en defensa. Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi y Saeid Ezatolahi pueblan el centro del campo, mientras Shahriar Moghanlou y Mehdi Taremi encabezan el ataque. Se esperan más actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 2 Z. Debast Lesiones y suspensiones 15 R. Cheshmi

Forma

Bélgica acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate a uno ante Egipto en la primera jornada del Mundial el 15 de junio. Antes de ese partido, los Diablos Rojos golearon a Túnez 5-0 y vencieron a Croacia 2-0 en sendos amistosos de junio. En los cinco encuentros, Bélgica ha marcado 10 goles y encajado tres, sin conocer la derrota en toda la serie.

Irán llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue el empate a dos ante Nueva Zelanda el 16 de junio, en el que el Team Melli remontó dos veces. Antes de eso, batieron a Mali 2-0 y a Gambia 3-1 en amistosos, y aplastaron a Costa Rica 5-0 en marzo. Su única derrota en la serie llegó ante Nigeria, que se impuso 2-1. Irán ha anotado 14 goles y recibido cinco en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los cinco últimos enfrentamientos directos entre Bélgica e Irán. Se añadirá más contexto histórico cuando la información esté disponible.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo G, Bélgica ocupa la tercera posición e Irán la segunda en la clasificación actual.