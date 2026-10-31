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Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Allianz Arena acoge este sábado el clásico de la Bundesliga entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, un duelo que enfrenta a los dos equipos que dominan la cima de la tabla en la jornada 8 de la temporada.

El Bayern llega al partido con Aaron Danks al frente del banquillo, cubriendo la ausencia del técnico titular Vincent Kompany, que continúa recuperándose de una meningitis. A pesar de las circunstancias, los bávaros vienen de golear al Magdeburg por 6-1 en la DFB-Pokal y de superar al Friburgo fuera de casa en la Bundesliga.

El equipo de Múnich arrastra bajas importantes. Manuel Neuer sigue sin estar disponible y Jonas Urbig volverá a ocupar la portería por séptima vez esta temporada. Jamal Musiala, Luis Díaz y Bara Ndiaye tampoco estarán, mientras que la presencia de Joshua Kimmich, que ha estado ausente por el fallecimiento de su padre, es una incógnita que se resolverá horas antes del partido.

El Dortmund llega a Múnich con Niko Kovac en el banquillo y con un estado de ánimo positivo tras ganar al Werder Bremen en la copa entre semana. El técnico croata, sin embargo, ha expresado públicamente su malestar con la actuación del VAR en las últimas semanas y espera que el arbitraje del sábado esté a la altura del encuentro.

El BVB tendrá que prescindir de Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma y Konstantinos Karetsas. Serhou Guirassy lidera el ataque visitante con el respaldo de Jobe Bellingham y Joey Veerman en las líneas interiores.

Dos equipos igualados en la clasificación, con idéntica ambición y con los mejores jugadores del país sobre el césped. Para saber cómo y dónde seguir el partido en directo, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

El Bayern Múnich afronta el partido con varias bajas confirmadas. Manuel Neuer no llega al partido y Jonas Urbig defenderá la portería por séptima vez esta temporada. Jamal Musiala, Luis Díaz, Bara Ndiaye y Tarek Buchmann también son bajas. Joshua Kimmich, que se reincorporó a los entrenamientos tras el fallecimiento de su padre, completó su primera sesión con el grupo el viernes y su participación se decidirá en las horas previas al partido. El once probable del Bayern incluye a Urbig; Stanisic, Laimer, Tah, Upamecano; Kimmich, Pavlovic; Davies, Olise, Saibari; y Kane.

El Borussia Dortmund no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas. Niko Kovac alineará previsiblemente a Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson; Chukwuemeka, Nmecha, Svensson; Bellingham, Veerman; y Guirassy.

Forma

El Bayern Múnich llega al clásico con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los bávaros golearon al Magdeburg por 6-1 en la DFB-Pokal el martes y al RB Leipzig por el mismo marcador en la Bundesliga. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Múnich anotó 21 goles y encajó nueve, incluyendo dos empates en la Champions League ante el Arsenal (2-2) y el Viking (3-3).

El Borussia Dortmund acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Dortmund ganó al Werder Bremen por 3-2 en la copa el lunes y al Eintracht Frankfurt por 1-0 en la Bundesliga. Su única derrota en ese período llegó en la Champions League ante el Bodø/Glimt (0-1).

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de agosto de 2026 en la Supercopa de Alemania, con victoria del Bayern por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Bayern ha ganado tres, ha habido un empate y el Dortmund se ha impuesto en uno. Los bávaros han marcado diez goles y los visitantes siete en ese período.

Clasificación

Bayern Múnich y Borussia Dortmund llegan al partido igualados a 17 puntos en la Bundesliga, ocupando el primero y el segundo puesto respectivamente. Un triunfo en el Allianz Arena le daría al equipo ganador una ventaja clara sobre el otro en la lucha por el título.