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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta las opciones de emisión disponibles en tu región en la tabla que encontrarás a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Bayern Múnich recibe al Bodoe/Glimt en el Allianz Arena de Múnich en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los bávaros buscan consolidar su posición en el torneo continental ante un rival noruego que llega con la confianza intacta.

Vincent Kompany dirige a un Bayern que suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y que ha recuperado el pulso tras el empate ante el Schalke 04 en la Bundesliga. Con nombres como Harry Kane, Michael Olise y Jamal Musiala en el once probable, el conjunto bávaro presenta uno de los ataques más peligrosos de Europa esta temporada.

Kane, en particular, atraviesa un momento de forma sobresaliente y figura entre los candidatos al Balón de Oro 2026, compitiendo con estrellas como Rodri, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia por el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol mundial.

El Bodoe/Glimt, dirigido por Kjetil Knutsen, llega a Múnich con una racha notable: cuatro victorias consecutivas, incluyendo dos triunfos en la fase de clasificación de la Champions League ante el NEC Nimega. El club noruego no tiene intención de actuar como mero comparsa en el Allianz Arena.

Ambos equipos comparten la misma posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este duelo en un encuentro de mayor trascendencia de lo que podría parecer a priori. El ganador dará un paso importante en la lucha por avanzar en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany tiene a disposición un once de garantías para este partido. El once probable del Bayern incluye a Manuel Neuer bajo palos; Alphonso Davies, Jonathan Tah, Konrad Laimer y Dayot Upamecano en defensa; Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic en el centro del campo; y Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz apoyando a Harry Kane en ataque. No se registran bajas por lesión ni suspensión en el equipo local.

Por parte del Bodoe/Glimt, Kjetil Knutsen apunta a un once con Nikita Haikin en portería y una línea defensiva formada por Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik Andre Bjoerkan y Villads Nielsen. En el centro del campo figuran Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet y Sondre Auklend, mientras que Ole Blomberg, Andreas Helmersen y Ola Brynhildsen conforman el tridente ofensivo. El equipo visitante tampoco presenta bajas confirmadas.

Forma

El Bayern Múnich llega al partido con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, mientras que antes de eso golearon al VfB Stuttgart por 5-1. En total, los bávaros han anotado 12 goles y encajado 1 en ese período, lo que refleja una solidez defensiva notable acompañada de una gran capacidad goleadora.

El Bodoe/Glimt, por su parte, presenta una racha de cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El equipo noruego venció más recientemente al Fredrikstad por 2-1 en la Eliteserien, y antes de eso derrotó al Rosenborg por 4-2. Sus dos victorias ante el NEC Nimega en la clasificación de la Champions League, con marcadores de 3-0 y 3-1, evidencian que el conjunto de Knutsen llega en un momento de gran confianza.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Bayern Múnich y el Bodoe/Glimt disponibles en este momento. Este partido podría ser el primero entre ambos clubes a nivel competitivo.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Bayern Múnich como el Bodoe/Glimt ocupan la séptima posición en el momento de disputarse este encuentro.