¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoBodoe/Glimt
¡Mira aquí! Disney+¡Mira aquí! ESPN Chile
GOAL-e

Con la colaboración de

Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
Bayern Múnich
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Bodoe/Glimt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta las opciones de emisión disponibles en tu región en la tabla que encontrarás a continuación.

Disney+

Disney+

Ver aquí

ESPN Chile

ESPN Chile

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El Bayern Múnich recibe al Bodoe/Glimt en el Allianz Arena de Múnich en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los bávaros buscan consolidar su posición en el torneo continental ante un rival noruego que llega con la confianza intacta.

Vincent Kompany dirige a un Bayern que suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y que ha recuperado el pulso tras el empate ante el Schalke 04 en la Bundesliga. Con nombres como Harry Kane, Michael Olise y Jamal Musiala en el once probable, el conjunto bávaro presenta uno de los ataques más peligrosos de Europa esta temporada.

Kane, en particular, atraviesa un momento de forma sobresaliente y figura entre los candidatos al Balón de Oro 2026, compitiendo con estrellas como Rodri, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia por el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol mundial.

El Bodoe/Glimt, dirigido por Kjetil Knutsen, llega a Múnich con una racha notable: cuatro victorias consecutivas, incluyendo dos triunfos en la fase de clasificación de la Champions League ante el NEC Nimega. El club noruego no tiene intención de actuar como mero comparsa en el Allianz Arena.

Ambos equipos comparten la misma posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este duelo en un encuentro de mayor trascendencia de lo que podría parecer a priori. El ganador dará un paso importante en la lucha por avanzar en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Formación
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
M. NeuerM. NeuerA. DaviesA. DaviesJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. MusialaJ. MusialaLuis DíazLuis DíazA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseH. KaneH. KaneN. HaikinN. HaikinF. SjoevoldF. SjoevoldO. BjoertuftO. BjoertuftF. BjoerkanF. BjoerkanV. NielsenV. NielsenS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendO. BlombergO. BlombergA. HelmersenA. HelmersenO. BrynhildsenO. Brynhildsen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Bodoe/Glimt

Manager

  • V. Kompany
  • K. Knutsen

Vincent Kompany tiene a disposición un once de garantías para este partido. El once probable del Bayern incluye a Manuel Neuer bajo palos; Alphonso Davies, Jonathan Tah, Konrad Laimer y Dayot Upamecano en defensa; Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic en el centro del campo; y Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz apoyando a Harry Kane en ataque. No se registran bajas por lesión ni suspensión en el equipo local.

Por parte del Bodoe/Glimt, Kjetil Knutsen apunta a un once con Nikita Haikin en portería y una línea defensiva formada por Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik Andre Bjoerkan y Villads Nielsen. En el centro del campo figuran Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet y Sondre Auklend, mientras que Ole Blomberg, Andreas Helmersen y Ola Brynhildsen conforman el tridente ofensivo. El equipo visitante tampoco presenta bajas confirmadas.

Forma

FCB

FCB - Formulario

HDH
W2-4
BVB
W1-2
VFB
W5-1
OSN
W1-4
S04
D0-0
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOD

BOD - Formulario

NEC
W1-3
NEC
W3-0
F/S
W0-5
RBK
W4-2
FRE
W1-2
Gol marcado (encajado)
17/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Bayern Múnich llega al partido con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, mientras que antes de eso golearon al VfB Stuttgart por 5-1. En total, los bávaros han anotado 12 goles y encajado 1 en ese período, lo que refleja una solidez defensiva notable acompañada de una gran capacidad goleadora.

El Bodoe/Glimt, por su parte, presenta una racha de cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El equipo noruego venció más recientemente al Fredrikstad por 2-1 en la Eliteserien, y antes de eso derrotó al Rosenborg por 4-2. Sus dos victorias ante el NEC Nimega en la clasificación de la Champions League, con marcadores de 3-0 y 3-1, evidencian que el conjunto de Knutsen llega en un momento de gran confianza.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Bayern Múnich y el Bodoe/Glimt disponibles en este momento. Este partido podría ser el primero entre ambos clubes a nivel competitivo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Bayern Múnich como el Bodoe/Glimt ocupan la séptima posición en el momento de disputarse este encuentro.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google