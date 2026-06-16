Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Austria vs Jordania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Austria y Jordania se puede seguir en directo a través de los servicios de transmisión disponibles en tu región. A continuación se detallan los canales y plataformas donde podrás ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Austria y Jordania abren su participación en el Grupo J del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, en lo que supone el debut histórico de ambas selecciones en este torneo bajo circunstancias muy distintas.

Austria regresa a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, con Ralf Rangnick al mando de un equipo que llegó a este punto tras una clasificación europea dominante. El técnico alemán ha comprometido su futuro con la selección austriaca, descartando otras ofertas para liderar a Das Team en Norteamérica y más allá.

Rangnick ha construido un sistema de presión intensa y transiciones verticales rápidas, con piezas como Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y David Alaba en el centro del esquema. Michael Gregoritsch, autor del gol decisivo ante Bosnia y Herzegovina que selló la clasificación, encabeza el ataque.

Jordania, por su parte, hace historia al disputar su primer Mundial. Jamal Sellami ha moldeado un equipo disciplinado y peligroso en la contra, con Musa Al-Taamari como su principal amenaza ofensiva. Los resultados recientes no han sido alentadores, pero el técnico confía en su estructura defensiva para neutralizar rivales de mayor nombre.

El Grupo J es uno de los más exigentes del torneo, con Argentina y Argelia completando el cuadro. Tanto Austria como Jordania saben que un tropiezo en el arranque complica enormemente sus opciones de avanzar a la siguiente fase.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ralf Rangnick cuenta con el siguiente once proyectado para Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, David Alaba, Stefan Posch; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Marko Arnautovic. No hay bajas por lesión ni sanción confirmadas en el bando austriaco.

Jamal Sellami alinearía a Jordania con: Yazeed Abulaila; Saleem Obaid, Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib; Nizar Al Rashdan, Mohannad Abu Taha, Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh; Ali Iyad Olwan, Odeh Fakhouri; Mousa Tamari. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en el equipo jordano. Se añadirá información adicional conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Austria llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Túnez el 1 de junio de 2026. Antes de eso, Das Team venció 5-1 a Ghana en marzo, su actuación más contundente del período. El único punto cedido fue el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la clasificación mundialista el pasado noviembre. En total, Austria marcó nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Jordania presenta un panorama diferente: tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco compromisos, sin ninguna victoria. La derrota más reciente llegó el 7 de junio ante Colombia por 2-0, precedida por una goleada de 4-1 ante Suiza a finales de mayo. Los empates ante Nigeria y Costa Rica en marzo, ambos 2-2, fueron los resultados más positivos. Al-Nashama encajó 11 goles y anotó siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Austria y Jordania nunca se han enfrentado antes. El partido del 17 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones en toda la historia.

Clasificación

En el Grupo J de la Copa del Mundo, Austria ocupa la tercera posición y Jordania la cuarta antes del inicio de la primera jornada.