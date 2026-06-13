Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D BC Place Vancouver

Cómo ver Australia vs Turquía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming para ver Australia vs Turquía en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Australia y Turquía abren su camino en el Mundial 2026 este 14 de junio en el BC Place de Vancouver, Canadá, en un partido del Grupo D que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Los Socceroos llegan a su sexta participación consecutiva en un Mundial bajo las órdenes de Tony Popovic, quien ha apostado por una mezcla de veteranos experimentados y una generación completamente nueva: 17 de los 26 convocados participan en una Copa del Mundo por primera vez. El capitán Mat Ryan y Mathew Leckie aspiran a igualar el récord nacional disputando su cuarto torneo consecutivo.

Turquía, por su parte, regresa al torneo tras 24 años de ausencia. Vincenzo Montella ha construido un equipo técnico y de alto ritmo en torno a la brillantez creativa de Arda Güler y Kenan Yıldız, con Hakan Çalhanoğlu como capitán y cerebro del juego desde el mediocampo. Su clasificación llegó por la vía dramática de los playoffs europeos, donde superaron a Rumanía y Kosovo con autoridad.

El Grupo D no ofrece margen de error. Además de este duelo inaugural, Australia se medirá a Estados Unidos el 19 de junio en Seattle y cerrará ante Paraguay el 26 de junio en Santa Clara. Turquía, por su parte, tiene pendiente un partido de enorme perfil ante los anfitriones estadounidenses el 25 de junio en el SoFi Stadium.

El encuentro promete un choque de estilos: el bloque defensivo ordenado y físico de Popovic frente al juego asociativo y las transiciones rápidas que Montella ha perfeccionado en la selección turca. La presión de un debut mundialista en un estadio lleno convierte este partido en una prueba de carácter para ambas selecciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando australiano, Tony Popovic dirige una plantilla de 26 jugadores que combina liderazgo veterano con talento debutante. No se han confirmado lesiones ni sanciones, y el técnico no ha dado a conocer su once probable de cara al partido inaugural. La información se actualizará cuando esté disponible.

Turquía llega a Vancouver con Vincenzo Montella al frente de un grupo sin bajas conocidas. El entrenador italiano tampoco ha revelado su alineación prevista, aunque no se han registrado lesiones ni suspensiones en el equipo. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Australia llega al torneo con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Suiza el 6 de junio, que siguió a una derrota por 1-0 frente a México. En el lado positivo, los Socceroos golearon 5-1 a Curazao en marzo y vencieron 1-0 a Camerún. Su única derrota abultada en ese período fue un 3-0 ante Colombia en noviembre de 2025. En total, marcaron ocho goles y encajaron seis en esos cinco encuentros.

Turquía presenta una forma notablemente superior, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue un 2-1 ante Venezuela el 6 de junio. Antes de eso, la Milli Takım goleó 4-0 a Macedonia del Norte y encadenó victorias decisivas ante Kosovo (0-1) y Rumanía (1-0) en la fase de clasificación europea para este Mundial. Su único punto cedido en ese tramo fue un empate 2-2 ante España, resultado que acredita su nivel frente a rivales de primer orden. El equipo de Montella ha marcado nueve goles y encajado cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

AUS Últimos partidos TUR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Australia 0 - 1 Turquía

Australia 1 - 3 Turquía 1 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los registros disponibles entre ambas selecciones se limitan a dos amistosos disputados en mayo de 2004. En el más reciente, el 24 de mayo de ese año, Turquía se impuso 1-0 en Australia. Tres días antes, el 21 de mayo, los turcos volvieron a ganar con mayor contundencia, 3-1. Turquía se llevó los dos precedentes registrados, anotando cuatro goles y encajando uno.

Clasificación

En la tabla del Grupo D del Mundial, Australia figura en la primera posición y Turquía en la tercera antes del inicio de la fase de grupos.