El Emirates Stadium acoge este fin de semana uno de los derbis londinenses más atractivos de la temporada, con Arsenal recibiendo a Chelsea en un choque de Premier League que promete marcar el ritmo del campeonato desde muy pronto. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 11:30 Emirates Stadium

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Acerca del encuentro

Los Gunners llegan como campeones defensores y han arrancado la temporada con autoridad. Tres victorias en sus dos primeros partidos de liga, incluida una goleada ante el Coventry, consolidan a Mikel Arteta como uno de los técnicos más sólidos de la división. Sin embargo, la semana no ha sido del todo tranquila en el norte de Londres: la marcha de Gabriel Martinelli al Al-Hilal por 60 millones de libras, con una despedida en la que el brasileño omitió cualquier mención a su entrenador, ha generado cierto ruido en el vestuario.

Enfrente llega un Chelsea que ha transformado su identidad con la llegada de Xabi Alonso al banquillo. El técnico español ha imprimido su sello desde el primer día, y los Blues responden con cuatro victorias consecutivas en todos los torneos, incluida una remontada ante el Brighton en Premier League. La inversión del club en el mercado de verano ha sido considerable, y el equipo refleja esa ambición sobre el campo.

La preparación de Arteta recibe un golpe con las ausencias de Jurrien Timber y William Saliba, dos pilares defensivos que no estarán disponibles para el derby. El técnico vasco deberá reconfigurar su línea de retaguardia ante un ataque visitante que ha marcado nueve goles en sus tres últimos partidos.

Por su parte, Alonso tampoco llega al completo. Jordan Henderson, Marco Palestra y Moisés Caicedo se quedan fuera por lesión, lo que obliga al entrenador a buscar soluciones en el centro del campo. La incorporación de Romeo Lavia y la presencia de Cole Palmer como motor creativo serán fundamentales para las aspiraciones visitantes.

Gary Neville ha apuntado que este partido supone el primer examen real para el Chelsea de Alonso, y espera que los campeones impongan su condición de locales. El ambiente en el Emirates será el escenario perfecto para medir hasta dónde ha llegado este nuevo Chelsea.

Noticias del equipo y escuadras

Mikel Arteta afronta el derby con dos bajas importantes en defensa: Jurrien Timber y William Saliba no podrán participar en el partido. El once probable del técnico vasco sitúa a David Raya bajo palos, con Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori y Ben White formando la línea defensiva. Bukayo Saka, Christos Tzolis, Myles Lewis-Skelly y Declan Rice conforman el centro del campo, con Martin Ødegaard y Kai Havertz completando el equipo. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Xabi Alonso tampoco llega al completo al Emirates. Jordan Henderson, Marco Palestra y Moisés Caicedo son bajas por lesión en el Chelsea. El técnico español alinearía a Damián Martínez en portería, con una defensa formada por Wesley Fofana, Levi Colwill, Maxence Lacroix y Malo Gusto. Romeo Lavia, Jorrel Hato y Morgan Rogers ocuparían el mediocampo, con Pedro Neto, Cole Palmer y Joao Pedro completando el once proyectado.

Forma

El Arsenal llega al derby con un rendimiento impecable: cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los Gunners superaron al Aston Villa por 1-0 en su último compromiso de Premier League y golearon al Coventry por 3-0 en la jornada anterior. También se impusieron al Manchester City por 3-0 en la Community Shield. En total, el equipo de Arteta ha marcado diez goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Chelsea también llega en un momento de forma brillante. Cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con el triunfo ante el Brighton por 4-3 como resultado más reciente. Los Blues también vencieron al Fulham por 3-2 fuera de casa y al Luton por 2-0 en la Carabao Cup. El único punto cedido llegó ante el Johor FC en pretemporada, con un 3-3. El conjunto de Alonso ha anotado catorce goles en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en el Emirates Stadium, con victoria del Arsenal por 2-1 en Premier League. En los últimos cinco duelos, los Gunners acumulan tres victorias, un empate y una derrota. También se impusieron en la Carabao Cup el 3 de febrero de 2026 por 1-0, mientras que Chelsea ganó el partido de ida de esa misma ronda por 2-3 en Stamford Bridge. El único empate de la serie fue el 1-1 en el derby de noviembre de 2025.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Chelsea se sitúa en el cuarto puesto.