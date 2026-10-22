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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Ararat Armenia vs AZ Alkmaar está disponible para ver en directo a través de las plataformas indicadas a continuación. Consulta las opciones de canal de TV y live stream según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ararat Armenia recibe a AZ Alkmaar en el Republican Stadium Vazgen Sargsyan de Ereván en la fase de liga de la UEFA Europa League. Ambos equipos llegan al partido con necesidad urgente de sumar puntos para salir de la zona baja de la clasificación continental.

El conjunto armenio, dirigido por Tulipa, atraviesa una campaña europea complicada. Sus dos derrotas en la Europa League, incluida una goleada por 4-1 ante Sparta Praga, contrastan con su mayor solidez en la Premier League armenia, donde viene de ganar su último partido.

AZ Alkmaar llega a Ereván con el impulso de su victoria más reciente en Europa. El equipo de Leeroy Echteld se impuso 2-1 al Hapoel Beer Sheva en su anterior compromiso europeo, un resultado que le da confianza antes de este desplazamiento.

Sin embargo, la regularidad sigue siendo una asignatura pendiente para los holandeses. Una derrota 2-0 ante el Feyenoord en la Eredivisie y los altibajos en el rendimiento general muestran que el equipo aún no ha encontrado su mejor versión esta temporada.

En la tabla de la Europa League, Ararat Armenia ocupa la posición 33 y AZ el puesto 20, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que buscan alejarse de los últimos puestos de la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Ararat Armenia, el técnico Tulipa no ha confirmado su alineación probable de cara a este partido. No hay datos disponibles sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

Por parte de AZ Alkmaar, el entrenador Leeroy Echteld tampoco ha facilitado un once inicial confirmado. Del mismo modo, no se dispone de información sobre lesionados o sancionados en el conjunto neerlandés. Se añadirán novedades cuando estén disponibles.

Forma

Ararat Armenia ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 ante el BKMA en la Premier League armenia, aunque en Europa el rendimiento ha sido más irregular, con una derrota 1-3 ante el Jagiellonia Bialystok y una caída por 1-4 frente al Sparta Praga. En esos cinco encuentros, el equipo anotó seis goles y encajó nueve.

AZ Alkmaar acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en su última racha de cinco partidos. La más reciente fue un empate 2-2 ante el Cambuur en la Eredivisie, mientras que en Europa cosechó una victoria 2-1 sobre el Hapoel Beer Sheva. El equipo también cayó 2-0 ante el Feyenoord y perdió 1-0 contra el Sunderland en la Europa League. En total, los holandeses marcaron siete goles y recibieron cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar en los datos disponibles. Este partido constituye, según la información con la que se cuenta, el primer duelo entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, Ararat Armenia ocupa el puesto 33 y AZ Alkmaar el 20, situando a ambos equipos en la parte baja de la tabla en esta fase de la competición.