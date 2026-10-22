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Europa League
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Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
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Ararat Armenia vs AZ Alkmaar: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Ararat Armenia vs AZ Alkmaar
Ararat Armenia
AZ Alkmaar
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Ararat Armenia vs AZ Alkmaar está disponible para ver en directo a través de las plataformas indicadas a continuación. Consulta las opciones de canal de TV y live stream según tu región.

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Ararat Armenia recibe a AZ Alkmaar en el Republican Stadium Vazgen Sargsyan de Ereván en la fase de liga de la UEFA Europa League. Ambos equipos llegan al partido con necesidad urgente de sumar puntos para salir de la zona baja de la clasificación continental.

El conjunto armenio, dirigido por Tulipa, atraviesa una campaña europea complicada. Sus dos derrotas en la Europa League, incluida una goleada por 4-1 ante Sparta Praga, contrastan con su mayor solidez en la Premier League armenia, donde viene de ganar su último partido.

AZ Alkmaar llega a Ereván con el impulso de su victoria más reciente en Europa. El equipo de Leeroy Echteld se impuso 2-1 al Hapoel Beer Sheva en su anterior compromiso europeo, un resultado que le da confianza antes de este desplazamiento.

Sin embargo, la regularidad sigue siendo una asignatura pendiente para los holandeses. Una derrota 2-0 ante el Feyenoord en la Eredivisie y los altibajos en el rendimiento general muestran que el equipo aún no ha encontrado su mejor versión esta temporada.

En la tabla de la Europa League, Ararat Armenia ocupa la posición 33 y AZ el puesto 20, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que buscan alejarse de los últimos puestos de la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ararat Armenia contra AZ Alkmaar alineaciones probables

Manager

  • Tulipa

En cuanto a Ararat Armenia, el técnico Tulipa no ha confirmado su alineación probable de cara a este partido. No hay datos disponibles sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

Por parte de AZ Alkmaar, el entrenador Leeroy Echteld tampoco ha facilitado un once inicial confirmado. Del mismo modo, no se dispone de información sobre lesionados o sancionados en el conjunto neerlandés. Se añadirán novedades cuando estén disponibles.

Forma

AMY

AMY - Formulario

SPP
L1-4
SHI
W1-3
ALA
D1-1
JAG
L3-1
BKM
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AZ

AZ - Formulario

SUN
L1-0
TEL
W1-0
FEY
L2-0
HBS
W2-1
CAM
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Ararat Armenia ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 ante el BKMA en la Premier League armenia, aunque en Europa el rendimiento ha sido más irregular, con una derrota 1-3 ante el Jagiellonia Bialystok y una caída por 1-4 frente al Sparta Praga. En esos cinco encuentros, el equipo anotó seis goles y encajó nueve.

AZ Alkmaar acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en su última racha de cinco partidos. La más reciente fue un empate 2-2 ante el Cambuur en la Eredivisie, mientras que en Europa cosechó una victoria 2-1 sobre el Hapoel Beer Sheva. El equipo también cayó 2-0 ante el Feyenoord y perdió 1-0 contra el Sunderland en la Europa League. En total, los holandeses marcaron siete goles y recibieron cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar en los datos disponibles. Este partido constituye, según la información con la que se cuenta, el primer duelo entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, Ararat Armenia ocupa el puesto 33 y AZ Alkmaar el 20, situando a ambos equipos en la parte baja de la tabla en esta fase de la competición.

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