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Cómo ver Alemania vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan los canales de televisión y opciones de streaming disponibles para ver Alemania vs Paraguay en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania y Paraguay se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts. Die Mannschaft llega como favorita tras terminar primera en el Grupo E, mientras que La Albirroja avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo D.

Alemania cerró la fase de grupos de manera irregular. Tras golear 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a Costa de Marfil con un gol agónico de Deniz Undav, cayeron 2-1 ante Ecuador en un partido que ya no tenía consecuencias para su clasificación. En total, el equipo de Julian Nagelsmann anotó diez goles repartidos entre siete jugadores distintos, una muestra de su variedad ofensiva.

Sin embargo, la derrota ante Ecuador encendió las alarmas. Figuras como Jamal Musiala y Florian Wirtz no han rendido a su mejor nivel, y el propio Nagelsmann ha salido a defenderlos públicamente. El técnico confía en que ambos recuperarán su mejor versión ante Paraguay. Toni Kroos, por su parte, advirtió que Alemania podría caer eliminada si no corrige sus vulnerabilidades defensivas.

Paraguay llegó a esta ronda tras un recorrido lleno de altibajos. La derrota 4-1 ante Estados Unidos en el arranque del torneo dejó dudas serias, pero la victoria 1-0 sobre Turquía y el empate 0-0 con Australia bastaron para colarse entre los mejores terceros. El equipo de Gustavo Alfaro llega con dos porterías en cero en sus últimos dos encuentros y un plan claro: defender en bloque y golpear al contragolpe.

La baja más sensible en el bando paraguayo es la de Diego Gómez, sancionado y fuera del partido. Miguel Almirón, expulsado ante Turquía, también se pierde el encuentro. En el lado alemán, Nico Schlotterbeck no jugará más en este Mundial tras lesionarse los ligamentos de la rodilla contra Costa de Marfil.

El ganador de este duelo se medirá al vencedor del partido entre Francia y Suecia el 4 de julio. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Julian Nagelsmann no podrá contar con Nico Schlotterbeck, quien sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla durante el partido ante Costa de Marfil y no volverá a jugar en este torneo. El once probable alemán es: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay tiene a Diego Gómez fuera por sanción. El once probable de Gustavo Alfaro es: Gill; Velázquez, Balbuena, Cáceres, Alonso; Mauricio, Cubas, Almirón, Galarza; Enciso, Ávalos. Se actualizará cualquier novedad adicional conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 15 N. Schlotterbeck Lesiones y suspensiones 8 Diego Gómez

Forma

Alemania acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la caída 2-1 ante Ecuador el 25 de junio, que rompió una racha de tres triunfos consecutivos. Antes de esa derrota, vencieron 2-1 a Costa de Marfil y aplastaron 7-1 a Curazao en la fase de grupos. En total, Die Mannschaft anotó 14 goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Paraguay suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue el 0-0 ante Australia el 26 de junio, resultado que les valió el pase a octavos. Previamente ganaron 1-0 a Turquía y perdieron 4-1 ante Estados Unidos. La Albirroja ha encajado seis goles y anotado cinco en ese tramo, aunque llega con dos porterías a cero en sus dos últimas salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

ALE Últimos partidos PAR 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Alemania 3 - 3 Paraguay

Alemania 1 - 0 Paraguay 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones según los registros disponibles. El duelo más reciente fue un amistoso el 14 de agosto de 2013 que terminó 3-3. El único precedente en una Copa del Mundo se remonta al 15 de junio de 2002, cuando Alemania se impuso 1-0 a Paraguay en la fase de grupos. Alemania acumula una victoria y un empate en esos dos encuentros.

Clasificación

Alemania terminó primera en el Grupo E del Mundial 2026, mientras que Paraguay avanzó desde el Grupo D en la tercera posición.