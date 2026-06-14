Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Alemania vs Curacao en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Alemania y Curazao podrá seguirse en directo a través de las plataformas y canales disponibles en tu región. A continuación encontrarás las opciones de emisión para ver la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Alemania abre su participación en la Copa del Mundo 2026 ante Curazao este 14 de junio en el NRG Stadium de Houston, en un partido del Grupo E que marca un hito histórico para ambas selecciones.

Die Mannschaft llega al torneo con la presión acumulada de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, en Rusia 2018 y Qatar 2022. Julian Nagelsmann tiene el mandato claro: restaurar el prestigio de una potencia que ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones.

El técnico alemán ha tenido que gestionar imprevistos en la preparación. El joven centrocampista Assan Ouedraogo, del RB Leipzig, fue convocado de urgencia para reemplazar al lesionado Lennart Karl, una incorporación de última hora que añade incertidumbre al once inicial.

Curazao, por su parte, escribe hoy un capítulo sin precedentes en su historia. La isla caribeña, con apenas 156.000 habitantes, se convierte en el país más pequeño en debutar en una Copa del Mundo. Su entrenador, Dick Advocaat, de 78 años, es el técnico de mayor edad en la historia del torneo.

Los de Advocaat llegan con un reciente triunfo por 4-0 ante Aruba como último ensayo, aunque sus resultados en amistosos previos frente a rivales de mayor nivel han dejado dudas sobre su capacidad para competir en este escenario. La ilusión del debut, no obstante, es un factor que no debe subestimarse.

Alemania parte como favorita indiscutible en el Grupo E, donde ocupa la tercera posición en la clasificación actual, mientras Curazao lidera el grupo. El encuentro promete ser una prueba de fuego para la 'Ola Azul' y un examen de concentración para los alemanes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Alemania llega a su debut mundialista bajo las órdenes de Julian Nagelsmann, quien no ha confirmado un once inicial oficial. No se han reportado lesiones ni sanciones en el equipo alemán de cara a este partido, aunque la convocatoria de urgencia de Assan Ouedraogo para cubrir la baja de Lennart Karl modifica los planes del técnico en el centro del campo. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Curazao, dirigida por Dick Advocaat, afronta su debut histórico en la Copa del Mundo sin que el cuerpo técnico haya facilitado datos sobre bajas por lesión o sanción. No existe alineación probable confirmada. La información se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Alemania llega al torneo con un estado de forma sobresaliente: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con 16 goles a favor y tan solo 6 en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante Estados Unidos el 6 de junio, un triunfo con valor simbólico extra por tratarse del país anfitrión. Antes de eso, golearon a Finlandia por 4-0 y a Eslovaquia por 6-0 en la fase de clasificación UEFA, lo que refleja una línea ascendente clara en su rendimiento.

Curazao presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su triunfo más reciente llegó el 7 de junio ante Aruba por 4-0, un resultado que contrasta con las goleadas encajadas ante Escocia (4-1) y Australia (5-1) en partidos anteriores. El equipo ha marcado 5 goles y ha recibido 15 en ese periodo, una estadística que evidencia la diferencia de nivel respecto a su rival de este domingo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Alemania y Curazao. Este partido del 14 de junio de 2026 en Houston será, por tanto, el primero en la historia entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Curazao ocupa la primera posición, mientras que Alemania figura en el tercer lugar antes del inicio de la jornada.