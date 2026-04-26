Steven Gerrard podría entrenar a dos holandeses: el interés es mutuo

Steven Gerrard lleva un año y medio sin equipo, pero podría volver pronto como entrenador. Según el Burnley Express, el excentrocampista es candidato serio para el Burnley, donde el futuro del actual técnico, Scott Parker, está en entredicho.

El equipo ascendió la temporada pasada bajo su mando, pero la sólida defensa que exhibió en la Championship se mostró vulnerable en la máxima categoría y esta semana acabó descendiendo.

Su futuro es incierto: tiene contrato hasta 2027, pero la directiva debate su continuidad.

El club descendió de inmediato a la Championship tras sus tres últimos ascensos, y la directiva duda de que Parker pueda volver a dominar la segunda división. Por eso, Gerrard ha entrado en escena.

Gerrard, de 45 años, espera su oportunidad, aunque no hay garantías de que consiga el cargo. Su principal rival es Craig Bellamy.

Bellamy ya sonó para el club, pero rechazó la oferta para dirigir a Gales. Con su selección estuvo a punto de ir al Mundial, hasta que Bosnia y Herzegovina lo eliminó.

Bellamy ya trabajó en el Burnley como asistente de Vincent Kompany en 96 partidos. En 2024 dejó el club para dirigir a Gales, y entonces Burnley nombró a Parker.

Tras el descenso, el futuro de varios jugadores del Burnley es incierto, incluidos los holandeses Quilindschy Hartman y Zian Flemming, quienes tienencontrato hasta mediados de 2029.