Solari: "Vinicius tiene mucho mérito"

El argentino elogió la actuación del brasileño y de Lucas Vázquez en el Clásico y quiso defender a Marcelo de las críticas.

El Real Madrid cuajó un buen partido en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona y tras el Clásico, el técnico Santiago Solari valoró el 1-1 que deja todo por decidir para la vuelta.

Evolución desde el 5 a 1: "Las comparaciones son siempre infructuosas, sí creo que el partido de hoy confirma que trabajamos muy en serio".

Eliminatoria abierta: "Es un resultado abierto, hay mucha calidad y pueden pasar muchas cosas en este tipo de partidos".

Justicia: "En términos de justicia es difícil hablar, creamos ocasiones".

Satisfacción: "Nos vamos satisfechos por lo que hicimos, el fútbol luego tiene muchas alternativas y el gol es una de ellas, el partido es la confirmación de que el equipo trabaja muy en serio".

Marcelo: "Nuestro segundo capitán es cien por cien madridista, siempre pone al Real Madrid por delante y trabajamos para sacar la mejor versión de todos".

Vinicius: "No me sorprende porque le conozco desde que llegó, es un chico de dieciocho años y no sucede muy a menudo que se desenvuelva de esta manera, tiene mucho mérito tanto él como sus compañeros".

Lucas: "Tiene algunas de las virtudes que más valoro del carácter español, es solidario y valiente."

Derbi: "Vamos paso a paso, solo podemos mirar lo inmediato, nos quedan unos días de trabajo y hay que ver cómo está Llorente, no pensamos en el derbi, estamos en una bonita competición".