Setién: "¿Lo de Abidal y Messi? No nos afecta"

El cántabro niega que el incendio entre el secretario técnico y el capitán pueda comprometer las aspiraciones y asegura que el rosarino está "bien".

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa antes de visitar al en los cuartos de final de la .

Respuesta de Messi a Abidal. "Esta situación a mi no me afecta, lo único que me interesa es darle a los jugadores las herramientas necesarias para desarrollar lo que tienen dentro. En todos los clubes del mundo hay problemas, pero hay cosas que no puedo controlar. A mí, habladme de fútbol. Todo lo demás no me ayuda, no me interesa".

Crisis con Abidal. "Trataré por todos los medios de que al grupo no le afecte. La importancia del partido de mañana y la obligación de sacarlo adelante es lo que me interesa. Todo lo demás no lo voy a poder controlar y no me desgasto en ello.

Malestar de Messi. "Le veo con ánimos, sonriente y bien, le encanta venir a entrenar y estar aquí, le he visto igual que ayer o anteayer; Messi tiene la experiencia y la capacidad de decidir sobre las cosas que puede y debe hacer, no me meto en su vida ni en la de nadie, no soy el padre de nadie, tengo que conseguir que los jugadores vengan felices a entrenar y que los argumentos que ponemos sean buenos para que vean que pueden crecer y ganar, lo demás no me compete".

¿Evoca la situación a los problemas con Jesús Gil? "El alzheimer a veces me mata, ya no me acuerdo lo que pasó con Jesús Gil, con Vicente Calderón no tuve problemas, hoy estoy encantado de estar aquí e intentaré que haya un clima maravilloso cuando lo pueda controlar, no me gusta hablar de problemas de hace años ni de lo que podría pasar, trato de vivir al día y aprovecharlo para disfrutar de lo que me dio Dios".

Ambiente en la plantilla. "Vamos incorporando juegos para reírnos, quizá no siempre pueda ser así porque las derrotas afectan pero la plantilla está motivada y con ganas, no voy a permitir que nadie se distraiga del fútbol, que es lo importante".

Fichar a un delantero. "Son cosas que están pendientes. Primero habrá que ver el diagnostico exacto de la lesión de Dembélé. Una vez lo sepamos tomaremos la decisión. Tenía muchísima ilusión con Ousmane. Es una desgracia, pero en toda mi vida he tenido problemas y hay que buscar soluciones. Siempre veremos las cosas con optimismo e ilusión".

Estado de Dembélé. "Me preocupa él porque es un chaval extraordinario, le he visto trabajar con unas ganas de volver espectaculares y estará cuatro meses sin hacer lo que más le gusta, que es jugar al fútbol"

Juicio a Umtiti. "Es lo mismo, es un asunto personal que ha conicidido, a todo el mundo le pasan cosas imprevistas y todo tiene solución, hay que ser positivos en esta vida, hay que ver las cosas con alegría, la vida son todo problemas que van surgiendo y que hay que solucionar, si no puede viajar con el equipo lo hará una hora después".

Posibles fichajes. "Estamos en ello, estamos esperando a saber qué decisión se puede tomar porque no sabemos si va a haber autorización de la RFEF pero lo veremos en unos días".

¿Arrepentimiento de fichar por el ? "Para nada, es verdad que hace un mes no tenía ningún problema en casa pero benditos problemas, mi vida nunca ha sido fácil y esto es lo que cabe imaginarse en un equipo de esta dimensión, que pasen cosas y tengan repercusión, pero me empuja el viento del norte y es muy fuerte, no me caigo tan fácilmente, esto irá hacia adelante e irá muy bien, estoy convencido".

Arturo Vidal. "Ha superado esas pequeñas molestias y ha entrenado perfectamente, se encuentra bien y está en condiciones de jugar; nos aporta cosas que otros no pueden y puede ser una opción clara como delantero centro, lo vemos en los entrenamientos, le gusta llegar, lee bien los espacios y lo hace con cierto peligro".

Piqué. "Ha venido con un proceso febril pero no creo que tenga importancia, creo que podrá estar pero por eso he incluido a jugadores del filial en la lista".

Athletic Club. "Será un partido igualado, ellos van a estar muy intensos. Habrá que estar finos para que nuestros argumentos acaben por encima de los suyos. Vamos centrados en hacer las cosas bien".

Partido que puede marcar el futuro. "Tenemos dos partidos muy importantes, los dos fuera de casa y ahí no estamos teniendo la consistencia que deberíamos pero sé que vamos a afrontar el partido concienciados, todos los partidos serán importantes, vitales, pero hay que tener claro que la derrota también es una opción y hay que tener claro cómo se produce cuando se produzca".

Peligros del Athletic Club. "Es un equipo que rentabiliza muy bien los goles, encaja pocos y es muy sólido y consistente, no es un equipo fácil para jugar contra él y en su casa nos va a comprometer mucho".