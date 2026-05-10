«Sé de lo que soy capaz. No esperaba que el Feyenoord me cediera»

Stéphano Carrillo habló con FC Dordrecht Magazine sobre su primer año en los Países Bajos y admitió que no esperaba que el Feyenoord lo cediera.

El Feyenoord lo fichó en febrero de 2025 por 2,5 millones de euros, procedente del Santos mexicano, gracias a Dennis te Kloese.

Sin embargo, el pasado verano el club de Róterdam lo cedió al FC Dordrecht, donde militan otros jugadores cedidos por el Feyenoord.

«No esperaba que me cedieran», explica el delantero. «Tienes que acostumbrarte de nuevo a un estilo de juego y a un entorno diferentes».

«Sé de lo que soy capaz, pero a veces no sale de inmediato. Ahora me siento cada vez más a gusto y la confianza también vuelve», concluye.

Esta temporada ha jugado 34 partidos con el equipo de Dirk Kuijt, ha marcado cuatro goles y no ha dado ninguna asistencia.