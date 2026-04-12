Schuurs elogia a su excompañero del Ajax

El domingo, en el programa «Goedemorgen Eredivisie», preguntaron a Perr Schuurs quién fue su mejor compañero de equipo. El central, ahora sin club, respondió sin dudar: un excompañero del Ajax.

«Ryan Gravenberch», responde Schuurs al presentador Milan van Dongen. «Mis amigos me preguntan a menudo: ¿Gravenberch o Frenkie de Jong? Para mí siempre fue Ryan».

«Su forma de jugar, con su altura, es algo que se ve muy poco. Siempre decisivo. Siempre me ha parecido muy bueno», afirma con entusiasmo sobre el centrocampista del Liverpool y de la selección holandesa.

Hans Kraay junior le pregunta a qué se refiere con eso de su altura. «Es bastante alto, unos 1,88 metros, muy técnico y, cada vez que recibe, mira dos veces hacia atrás», explica el central limburgués.

«Eso lo hacía ya hace seis años; siempre destacaba», concluye Schuurs. Van Dongen añade que Gravenberch mide 1,90 metros.

Ambos compartieron plantel en el Ajax entre 2018 y 2022. Gravenberch, de 23 años, pasó del club holandés al Bayern Múnich y, un año después, fichó por el Liverpool.