Sam van Royen propone una opción inusual como sucesor de Ronald Koeman

Ronald Koeman podría dejar la selección holandesa tras el Mundial. El presentador Sam van Royen, de Ziggo Sport, propone un candidato inusual: Oliver Glasner.

Antes de la final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano, Van Royen propone a Oliver Glasner. El técnico austriaco, que ha llevado al club inglés a ganar la FA Cup y la Community Shield, dejará el cargo al final de esta temporada.

«Sabemos que Koeman se va. Sabemos que Glasner también. Quizá se unan la selección holandesa y Glasner. Solo lanzo la idea», comenta Van Royen al analista Alex Pastoor, quien no lo ve descabellado.

«Me parecen muy interesantes esas opciones», afirma el entrenador sin equipo. «Glasner no busca el fútbol ideal, sino el más eficaz».

Analiza qué plantel tiene y, si no basta para competir con los mejores de la Premier, trabaja las otras diez facetas del juego”, explica Pastoor, impresionado por la metodología del austriaco.

Pastoor sigue de cerca a Glasner y conoce sus logros: «En el Eintracht de Fráncfort, el VfL Wolfsburgo y el LASK de Linz también lo ha conseguido». Con el Fráncfort, el técnico austriaco ganó la Europa League 2022 tras vencer al Rangers en los penaltis.

Todavía no se sabe si Koeman seguirá tras el Mundial, y la KNVB aún no baraja sucesores para el seleccionador, cuyo contrato en Zeist vence el 31 de julio.