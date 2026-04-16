Ronald Koeman lo tiene claro: «Kees Smit tiene un gran problema»

Ronald Koeman ha vuelto a elogiar a Kees Smit. En un vídeo de Cayo TV, el seleccionador holandés habló sobre el centrocampista del AZ.

Koeman no lo dudó al hablar de sus cualidades, tras los rumores que sitúan al jugador en la órbita del FC Barcelona.

«Es un gran talento. Uno de los mejores jóvenes que ha dado Holanda», afirma el exentrenador de Ajax, Southampton y Barcelona.

«Me lo imagino jugando en el Barça. Puede ser una mezcla entre Frenkie de Jong y Pedri; eso sería increíble. El gran problema es que nadie puede pagarlo», añade.

“En Países Bajos ningún club puede pagarlo, piden sesenta millones de euros. Se irá al extranjero; ojalá siga teniendo minutos”, concluye el seleccionador.