Rob Jansen busca un nuevo club para John Heitinga, según reveló en KieftJansenEgmondGijp. El agente asegura que hay suficiente interés en el exentrenador del Ajax.

Heitinga comenzó la temporada como técnico del Ajax, pero el club lo destituyó en noviembre y Fred Grim lo reemplazó de forma interina.

Después fue segundo entrenador de Thomas Frank en el Tottenham Hotspur, pero al ser despedido el danés, él también dejó el club.

Ahora busca un nuevo banquillo. «Hay mucha demanda, puede elegir, lo analizaremos», afirma Jansen.

«Pero debe ser el proyecto adecuado», añade Jansen. «No puede volver a meterse en un lío así, aunque en el caso de los Spurs no fuera culpa suya».

«Como entrenador, a veces lo mejor es no hacer nada, pero él quiere trabajar como técnico principal», concluye Jansen.

Al final, sus compañeros le presionan para saber qué equipos son, y Jansen concluye con una sonrisa: «Bélgica es una buena opción».