Ridgeciano Haps triunfa con el Venezia

El viernes, el Venezia aseguró su ascenso a la Serie A. Con Ridgeciano Haps (ex Feyenoord y AZ) en el once, el equipo de Giovanni Stroppa empató 2-2 ante el Spezia. Ese punto bastó para que La Serenissima alcanzara el ascenso.

También fue titular John Yeboah (ex del Willem II, VVV-Venlo y Almere City), quien marcó el 1-0 en el minuto 7 tras un pase de Issa Doumbia.

Poco después falló un penalti, pero el centrocampista del Spezia Filippo Bandinelli fue expulsado al final del primer tiempo por derribar a un rival que se escapaba, y el Venezia se fue al descanso con buenas sensaciones.

El ascenso quedó casi sellado en el 70’: Richie Sagrado entró al área y definió con la derecha para el 0-2. Mattia Valoti recortó en el 75’ y Gabriele Artistico igualó en el 90’, pero no bastó.

A una jornada del final, el Venezia ya no puede ser alcanzado por el AC Monza, tercero con cuatro puntos menos. El Frosinone, tres puntos por encima del Monza, también está muy cerca del ascenso directo.

El Monza, tercero, cuenta con mejor balance en los duelos directos ante el Frosinone, que lidera la Serie B por puntos. Al Frosinone le basta un empate el viernes en casa ante el Mantova, mientras que el Monza recibe al Empoli, que lucha por no descender.

Si Frosinone aguanta la presión, Monza y Palermo, cuarto clasificado, avanzarán a semifinales de los play-offs de ascenso. Catanzaro, Modena y Juve Stabia ya están en cuartos.

La lucha por la última plaza para cuartos de final promete emoción: Avellino es octavo con 46 puntos, seguido de Cesena y Mantova con la misma cifra, y de Carrarese y Sampdoria con 44.