Rick Kruys y el FC Volendam han acordado su separación, según anunció Het Andere Oranje en la web del club. El técnico no logró mantener al equipo en la VriendenLoterij Eredivisie.

El año pasado ascendió con autoridad bajo su mando, pero esta temporada luchó por mantenerse.

En la última jornada le bastaba ganar en casa al Telstar para salvarse, pero perdió 1-2 y tuvo que jugar el playoff. En la final cayó ante el Willem II.

Kruys se despide a través de la web del club: «Vivimos una etapa maravillosa con un campeonato, el récord de 82 puntos y el Heen en Weer. Esta temporada también fue bonita, pero en el último momento no pudimos rematarla. Gracias a todos en el FC Volendam; el club sigue su camino y yo el mío».

El director técnico, Patrick Busby, también se pronunció: «Tras hablar largo y tendido, hemos decidido de mutuo acuerdo tomar caminos separados».

«Miro atrás y recuerdo una colaboración fantástica con un gran entrenador y mejor persona, con la que vivimos éxitos y decepciones. El FC Volendam le agradece su energía y esfuerzo y le desea lo mejor en esta nueva etapa».